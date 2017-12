Un reloj y un pañuelo bordado, las pertenencias casi intactas de aquel joven soldado correntino Gabino Ruíz Díaz que resistió hasta lo último la atrocidad de la guerra, retornaron ayer -35 años después- a Colonia La Elisa, departamento de San Roque. Ambos objetos vinieron a completar el abanico simbólico en honor al héroe de Malvinas, porque su nombre ya lleva desde hace tiempo la escuelita de la zona y es recordado con sentir en la comunidad local. Y como si fuera un 2 de Abril, Malvinas fue este viernes el tema central en el pueblito, porque en la tarde se confirmó oficialmente que el cuerpo de Gabino está enterrado en el cementerio de Darwin. Allí, a partir de ahora, quedará identificado con nombre y apellido, tras haber permanecido por tres décadas y media como NN, bajo la fría placa de “Soldado Argentino sólo conocido por Dios”.

Sin embargo, el caso de este malvinero no fue uno más de los 88 confirmados que ya se dieron a conocer en las últimas semanas en distintos puntos del país, a partir de los análisis de ADN que se hicieron al inhumar los cuerpos en Darwin. Gabino fue la punta del ovillo para impulsar la iniciativa de la fundación “No me olvides” y que contó con el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional, de los gobiernos argentino y británico, y del Equipo Argentino de Antropología Forense. El ex soldado correntino fue la primera pista que siguieron integrantes de la organización que, desde Mar del Plata, desembarcaron en La Elisa para tomar contacto con familiares del ex combatiente, sobre el cual se tenían datos de que había sido enterrado en algunas de las tumbas sin nombre.

El proceso para la identificación de los cuerpos llevó casi ocho años y en este final de 2017 se pudo tener un banco genético de 121 casos. A partir de entonces comenzaron a cotejar las pruebas de ADN y con los resultados en mano -siguiendo un estricto protocolo-, una delegación comenzó a viajar hacia distintos puntos del país para informar a los familiares que se prestaron al análisis. Así, llegaron a Corrientes para dar ayer la noticia en cinco casos de ex combatientes de Goya, Cruz de los Milagros y San Roque. Precisamente, en esta última localidad se vivió un momento muy especial cuando en Colonia La Elisa, en la escuela que rinde honor a Ruíz Díaz, se notificó a la madre del héroe, doña Elma Peloso que, como lo percibían, el cuerpo de Gabino estaba en una de las tumbas con las cruces blancas que existen en Darwin.



Jornada de emociones

En La Elisa, Malvinas volvió a latir en las escenas de ansiedad y nervios que predominaron en la tarde de ayer en la Escuela Nº 216, donde se congregaron doña Elma, sus familiares, autoridades municipales, como el viceintendente de San Roque, José Altamirano, y el jefe comunal de Colonia Pando, veteranos de guerra, y la delegación visitante encabezada por representantes del Ministerio de Justicia y DD. HH., un escribano de Gobierno, integrantes de la Cruz Roja y de la fundación “No me olvides”, entre otros. En principio, le comunicaron a la madre de Gabino el resultado positivo de los análisis y de la ubicación de la tumba donde está enterrado el ex combatiente, tras lo cual se inició el acto formal en que se leyó el acta y la autorización de los familiares para que se difunda el caso a la comunidad.

La ceremonia fue transmitida por FM “San Roque” y la expectativa era más que notoria. Finalmente, cerca de las 19 se dio a conocer el resultado positivo y se escucharon las primeras voces emocionadas tratando de describir con palabras lo que siempre es difícil: los sentimientos.

En principio, el integrante de “No me olvides”, el ex soldado Julio Aro (llegado desde Mar del Plata), apenas pudo señalar: “Estamos felices, muy felices con toda la comunidad… Hoy es una fecha que quedará marcada en el almanaque… Es indescriptible lo que sentimos. Todo comenzó acá, con el caso Gabino y hoy estamos dando un cierre al duelo de esta madre de increíble fortaleza”, resaltó antes de que las palabras volvieran a ceder ante la emoción.

Luego, la madre de Gabino agradeció a todos los presentes por el apoyo en esta iniciativa y resaltó que de a poco “las heridas van cicatrizando”. Consideró que “es un cierre de mi duelo por ‘Cambacito’ (como le decía a su hijo malvinero) y su cuerpo quedará en la isla, porque es tierra argentina”, indicó categórica en relación a la posibilidad de repatriar los restos.

También la mamá manifestó su deseo de poder viajar pronto a Malvinas para colocar una flor en la tumba identificada de su hijo: la 15 de la fila dos, en la parcela A. En ese sitio está el héroe: muy lejos, pero tan cerca. Tanto que ayer Gabino estuvo de vuelta en Corrientes, se paseó por La Elisa y abrazó con fuerza a su madre y familiares. Malvinas revivió en el Taragüí. (GAL).