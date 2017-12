Sin abandonar el proyecto bilateral, este mes se decidieron medidas específicas en cuanto a la publicación de El Litoral con dos de sus tres revistas que acompañan sus ediciones de viernes a lunes: Para Ti y Billiken.

Dichas medidas estuvieron vigentes hasta este fin de año, y retornarán con la frecuencia habitual desde la semana que viene.

Si bien se había anunciado que desde hoy volvería a publicarse con El Litoral la revista Para Ti, por insalvables cuestiones operativas en la planta de la editorial Atlántida no se remitieron los ejemplares a Corrientes, por lo cual este sábado no saldrá el producto con el matutino. Por este inconveniente en el envío de Para Ti, recién el sábado que viene, 6 de enero de 2018, volvería a publicarse junto con El Litoral.

Cabe recordar que por acuerdos editoriales, el pasado sábado 16 de diciembre no salió Para Ti y de igual manera no se publicó el sábado 23 de diciembre.

Además, por los mismos motivos, Billiken ya no salió el lunes 18, ni tampoco el lunes 25 de diciembre y el próximo 1 de enero (en ambas fechas no se editan diarios por el feriado).

De esta manera, la semana que viene se retomará la periodicidad de los números de ambas revistas con el que había quedado al iniciarse la pausa en cuestión, tanto para el caso de Para Ti como para el de Billiken. De esa manera, se publicarán números con sólo dos semanas de retraso, aunque respetando aquellos ejemplares especiales que se publiquen en fechas conmemorativas, sobre todo en el caso de Billiken, que saldrán el día de su lanzamiento.