Quien hasta meses atrás ejercía como secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, Eduardo Ocampo, fue detenido ayer junto con su pareja por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos que están siendo investigados por la Justicia local. Precisamente, el juez de Instrucción, Martín Vega, dio lugar a la orden de arresto solicitada por la fiscal Alejandra Talamona.

Según lo manifestado por fuentes confiables a este diario, esta causa comenzó con una denuncia del jefe de la delegación local de la Dpec quien planteó un presunto hurto de energía por parte del entonces secretario de Obras de la Comuna curuzucuateña. Fue en el marco de esa investigación que, en junio pasado, Vega ordenó el allanamiento de viviendas particulares vinculadas a Ocampo como así también su oficina municipal.

Durante esos procedimientos, los funcionarios judiciales habrían corroborado las presuntas conexiones ilegales a través de las cuales Ocampo tenía servicio de electricidad en un inmueble que figuraba a nombre de su pareja, Anabella Aranguiz. “Pero no sólo alimentaba a una casa, sino también a un local comercial que funcionaba allí. Y tampoco había solicitado el medidor de obra para unos 15 departamentos que estaban terminando de construir en la parte de atrás del mismo terreno”, recordaron a este medio.

Al mismo tiempo, agregaron que “más allá de eso, entre los documentos que se encontraron en aquella oportunidad, los planos de las obras de los departamentos que figuraban a nombre de Aranguiz estaban firmados por Ocampo. Algo que es incompatible considerando la vinculación que tienen. Pero además, si bien el título estaba a nombre de ella, existía un contra documento en el que dejaba constancia que la propiedad era de él”.

Investigación

A partir de esto, en el ámbito judicial avanzaron con la investigación sobre tres presuntos delitos: hurto de energía, negociación incompatible con la función e enriquecimiento ilícito.

Por el primero, semanas atrás, Vega procesó a Ocampo, quien en julio renunció a su cargo en la Municipalidad, donde en los últimos 12 años ejerció diferentes roles: secretario de Cultura, viceintendente, titular del área de Obras como así también encargado de electrotecnia.

Y por los otros dos presuntos delitos, están imputados tanto el ex funcionario como su pareja. Ambos fueron detenidos ayer por orden del juez Vega que presuntamente fundamentó su decisión en que debido a las diferentes funciones que ejerció Ocampo, existe peligro de que pueda entorpecer la investigación. Una cuestión no menor considerando que, hasta ahora, la fiscal habría considerado que el ex funcionario no pudo justificar el origen de los fondos que le permitieron construir unos 15 departamentos que representarían una millonaria inversión.

Por eso, al menos por ahora, están alojados en la comisaría curuzucuateña. En tanto hoy prestarían declaración. Posteriormente, se definiría la situación procesal de Ocampo y Aranguiz