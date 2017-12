En el recinto de Esquina se concretó una sesión extraordinaria en la noche del último jueves. Eran tres los temas que figuraban en el orden del día: descuentos para el “Buen Contribuyente”, un plan de mejoras para el barrio San Cayetano y la moratoria.

Según lo expresado por el concejal José Gutiérrez, por unanimidad, fueron aprobados los dos primeros. Mientras que el tercero, acordaron tratarlo el miércoles venidero ya que la oposición solicitó que el secretario de Hacienda brinde detalles del plan de pagos que se aplicaría.

Así, con el visto bueno del legislativo esquinense, el Ejecutivo podrá otorgar un 10% de descuento a aquellos contribuyentes que no adeuden impuestos y que cancelen la totalidad de los correspondientes al 2018. Esta medida rige hasta el 31 de enero del año venidero.

Asimismo, la norma aprobada, autoriza a la Intendencia a “establecer gratificaciones como incentivo a través de sorteos bimestrales entre los contribuyentes que mantengan al día las tasas e impuestos municipales”.

En tanto, el otro proyecto que también recibió un apoyo unánime fue el elaborado por los ediles Luciana Papaleo y Gutiérrez, quienes propusieron la implementación de una serie de medidas destinadas a responder varias demandas de los pobladores del barrio San Cayetano. Mejoramiento de calles internas, iluminación, la colocación de cestos de basura en espacios públicos, la contratación de un sereno para la plaza durante la noche y la reparación de los juegos son algunas de las acciones contempladas en la normativa. “Y también se agregó un pedido que surgió en la sesión: el mantenimiento de los desagües”, acotó Gutiérrez.

Plan opcional

Luego, el mencionado edil comentó que el proyecto de moratoria que se presentó prevé que “quienes cancelen al contado la totalidad de la deuda, tendrán un descuento del 5% y no se le computarán los intereses”.

Mientras que los contribuyentes que abonen al contado un 50% de su deuda y lo restante lo hagan en tres cuotas, “tendrán una reducción de 90% en los intereses”, precisó Gutiérrez. Tras lo cual, agregó que “si sólo pagan un 20% al contado y lo demás en nueve cuotas, se les quitará el 70% de los intereses. Y si sólo abonan un 10% al contado y el resto lo cancelan en ocho cuotas, se les descontará un 40% de los intereses”.

En este marco, aclaró que este es el esquema establecido en el proyecto que se analizará en el Concejo. “Esto no significa que el día de la sesión no se realicen modificaciones”, señaló el edil.