La tarde del sábado mostró más movimiento en la peatonal que en días anteriores, pero los vendedores estimaron que el gasto no fue igyual que en Navidad. Muchos prefirieron buscar el tradicional asado.

Tal y como esperaban los comerciantes de la peatonal Junín, en la jornada de ayer se vislumbró un leve repunte de la actividad minorista a lo largo del paseo comercial. De igual manera, sostuvieron que el movimiento no fue el mismo que el registrado durante Navidad, y el rubro más favorecido volvió a ser el de la carne vacuna.

Numerosos carteles en la peatonal anticiparon durante la semana pasada que los comercios atenderían en horario de corrido ayer, y así fue.

El movimiento de personas en el paseo peatonal fue incrementándose a medida que caía el sol, teniendo las tiendas una mayor actividad casi llegando a la noche.

En este contexto, desde locales de varios rubros comentaron a El Litoral que durante el sábado lograron un leve repunte si se compara con el trabajo que tuvieron durante todo el año. “Las fiestas siempre generan que la gente salga a comprar, hoy hubo más movimiento que en días anteriores, sacando el 24”, señaló a este medio el encargado de un negocio de ropas.

Si bien destacaron el movimiento, los vendedores aclararon que dicho flujo no se tradujo en lo más importante: el dinero que ingresa a sus arcas. “Se ve más gente pero igual las ventas no son como en Navidad, en esa fecha daba más para comprar regalos, en Año Nuevo muchos prefieren gastar en comida”, indicó el vendedor de una tienda de bazar.

Justamente el rubro de los alimentos parece ser el que mejor performance tuvo durante estas últimas semanas del año. Hace unos días se había indicado que las ventas navideñas se volcaron más a los alimentos que a otras cuestiones, y la misma situación se notó ayer.

“Muchos vinieron a comprar carne, más que nada asado, para tener todo listo para la cena de mañana”, señaló el encargado de una carnicería céntrica.

Vale recordar que en las carnicerías del Mercado Municipal vendieron todo el stock que tenían y esperaban ventas parecidas en el resto de la semana. “La demanda fue mayor a la del año pasado”, habían contado los carniceros del lugar.