La mesa de Año Nuevo, con estusiasmo e ideas renovadas

Mónica Maldonado

Abogada.

Especialista en Protocolo y Ceremonial

Año nuevo es una fiesta diferente de la Navidad, si bien ambas se engloban en las llamadas fiestas de fin de año.

Por ello debemos prepararla de forma diferente, con entusiasmo e ideas renovadas.

Es de buen anfitrión llevar a cabo una fiesta que se distinga de la de la Navidad.

Si la reunión se realiza en una casa, puede buscar cambiar la decoración de la mesa, incorporar un mantel de otro color que el utilizado en Navidad, con las servilletas de tela a juego.

La realización del centro de mesa debe ser diferente también. Buscar cambiar el tipo de vela si esta se usa, o el color de las mismas. Cuando llegamos a la cena para recibir Año Nuevo debemos sentir que estamos en una celebración diferente a la Navidad, y eso es posible con las ideas de una atmósfera festiva distinta de la ya utilizada.

A estos efectos, el menú a ofrecer también puede brindar variantes.

En algunos casos, las familias eligen para esta fiesta contratar un servicio de cena en restaurantes conocidos de la ciudad donde viven. En este caso, hay normas bastante específicas para el comportamiento en los restaurantes que son fáciles de seguir y denotan además de buena educación, conocimiento al respecto.

Elegirán el restaurante y cursarán las invitaciones o informarán a los familiares con los que compartirán esa cena. Es muy importante saber que si usamos la palabra invitación debemos correr con todos los gastos que ello implica, si no invitamos, nos ponemos de acuerdo en la forma de pago con quienes asistan.

Llegará al lugar primero el anfitrión, el que invitó, y tomará su lugar en la cabecera de la mesa, según los sistemas ya vistos en la anterior entrega.

Las damas buscarán, de ser posible, una silla adicional para colocar las carteras y si poseen, el abrigo.

Tomarán sus lugares en la mesa las damas con la asistencia de los caballeros presentes, quienes se sentarán luego de esto.

El anfitrión, quien invitó o el padre de familia es el único que se dirigirá al mozo, realizando el pedido correspondiente, para lo cual primeramente indagará sobre la preferencia de los comensales.

Es de buena práctica protocolar que la vinculación con el mozo la haga una sola persona, en este caso el anfitrión, porque esto establece un orden en la reunión y posibilita que quien está encargado del servicio canalice todas las cuestiones relativas al mismo a través de una sola persona.

Al iniciar el servicio, se esperará que todos sean servidos para iniciar la comida. La bebida la servirá el mozo la primera vez, luego los encargados de ello serán los caballeros presentes en la mesa.

Cuando nos encontramos con alguien conocido se recomienda hacer un ademán de saludo desde la distancia, para evitar interrumpirlo, sobre todo si la persona conocida se encuentra comiendo. En caso de que no esté comiendo, puede acercarse a saludar, si está solo o en compañía de personas conocidas. De preferencia es mejor no acercarse en caso de que la otra persona se encuentre acompañada de alguien que usted no conozca, a menos que el conocido le haga indicaciones para que se acerque a la mesa.

En caso de que se acerquen a nuestra mesa a saludar, los caballeros se ponen de pie para recibir el saludo y las damas permanecen sentadas para saludar.

Es de buena educación colocar los celulares en silencio durante la cena, para no alterar la tranquilidad del lugar. En la mesa sólo deben estar los elementos necesarios para la degustación de los alimentos, por lo tanto no debe haber celulares, agendas ni computadoras portátiles.

Hay que tener en cuenta que, al no ser una casa, compartimos el espacio con otras personas y hay que respetar reglas generales de cortesía en lugares públicos, hablar con moderación, sin gritar y sin dar lugar a situaciones que generen comentarios desagradables o fuera de lugar.

La posición al sentarnos a la mesa debe ser la correcta, esto es con la espalda erguida, cómodos, con las piernas cruzadas si se quiere. Mantenerse siempre erguido sin apoyar los codos en la mesa.

Al momento de comer, llevar la comida a la boca y no la boca a la comida. Comer con moderación siguiendo el ritmo de los demás comensales. Ni muy apurados ni extremadamente lentos.

En este tipo de reuniones, si hay niños deben ser atendidos con tranquilidad por sus padres. Si necesitan asistencia para comer, primero debemos ocuparnos de ellos y después de nuestra comida.

Si ocurre algún imprevisto en la mesa, como ser se derrama una copa o se cae algo, hay que minimizar el hecho y llamar al mozo, quien se ocupará de solucionarlo.

Si los niños muestran un comportamiento inapropiado, hay que llamarlos al orden en tono moderado sin llamar la atención de los presentes.

Al terminar de comer los cubiertos se dejan sobre el plato juntos en posición marcando las 5.30.

El comportamiento durante la velada debe ser relajado, en la mesa hay que comer, beber y disfrutar de la ocasión. No se recomienda tomar fotos de los platos y subirlas a las redes sociales, no es un comportamiento social adecuado compartir este tipo de postales.

Estamos despidiendo un año y recibiendo uno nuevo con todas las expectativas que ello implica. Debemos pasarla bien, sin desatender el buen comportamiento y los buenos modales.

A poner en práctica los consejos del protocolo y ¡feliz Año Nuevo!