Por Jorge Eduardo Simonetti

jorgesimonetti.blogspot.com

Para El Litoral

“Para quienes el mirar hacia atrás no debe ser una forma nostálgica de querer volver, sino una mejor manera de conocer lo que está siendo, para construir mejor el futuro”.

Paulo Freire

Escribo de política y sociedad, aquello que no puede escindirse. El hombre vive en sociedad, es ineludible. La sociedad no puede funcionar sin política, es inexorable. Algunos párrafos de cinco de mis cuarenta y nueve artículos del año que termina.

El pánico moral de la

inmigración (5.2.17)

“Hoy el mundo está inmerso en la dinámica perversa del estigma, en el rechazo instintivo a lo extraño, a lo distinto, a lo diverso, a lo que conocemos poco, al que tiene la piel distinta, al que habla una lengua que no es la nuestra, al que viene de determinados lugares del planeta, al que profesa otra religión.

No es sólo el auge del nacionalismo ultramontano y la aparición de dirigentes providenciales que prometen recuperar el orgullo nacional. Es principalmente la propagación social del “pánico moral” sobre la inmigración, descripto como un temor extendido entre un gran número de personas que tiene la sensación que los inmigrantes son un mal que amenaza el bienestar de la sociedad.

Y, casi sin darnos cuenta, comienza a crecer entre nosotros un sentimiento descontrolado de aversión a lo “extraño”, una apreciación desnaturalizada o exagerada de las consecuencias, hasta convertirnos, en algunos casos, en monstruos de xenofobia, racismo y chovinismo.

Debemos repensar este país y este planeta. Si es el aislamiento, la fortificación de fronteras, la discriminación del género humano, el liderato de personas como Trump, lo que nos salvará de la confrontación y la extinción, o es nuestra capacidad para vivir uno junto al otro, en paz, solidaridad y cooperación mutuas. Obvio, con reglas y respetando las naturales diferencias”.

Licencia para matar (5.3.17)

“Un certero balazo en la cabeza terminó con la vida del joven Brian Aguinaco en 2016. Su matador, un adolescente de 15 años también de nombre Brian, fue liberado sin sanción alguna por el Juez, en virtud de que la ley penal determina la inimputabilidad de los menores de 16 años.

El primero, ya no podrá hacer nada en la vida, está muerto; el segundo, con la oportunidad que le dio el sistema, tal vez vuelva a matar y a robar, tal vez no.

Existe una tendencia moderna a diluir la responsabilidad personal en el caldero indiscriminado de la culpa social, de manera tal que casi nunca nadie es responsable de sus propios malos actos, sino por el contrario, víctima de la sociedad perversa que no lo preparó para encarar la vida.

El principio general exclusivo y excluyente debería ser que nadie que esté en condiciones de diferenciar el bien y el mal pueda eximirse del reproche penal en caso de comisión de un delito, especialmente el homicidio. Los agregados restantes son pura demagogia.

La responsabilidad penal por la edad conlleva una definición dramática de los conceptos más primitivos de una sociedad civilizada. Librar de pena por matar a un semejante a quien tiene la capacidad de diferenciar el bien del mal, es otorgarle legalmente una “licencia para matar”, tal cual la tenían en la ficción de Ian Fleming, los agentes doble cero como James Bond”.

Violencia, el camino de

la “lumpenpolítica” (10.9.17)

“Argentina tiene su propia cruz. Una historia moderna de violencia guerrillera y de terrorismo de estado.

Si el silogismo de la lucha contra la dictadura militar fue: “falta de democracia, desaparición forzada de personas, resistencia violenta del ‘pueblo’, para justificar hoy su presencia en la política del siglo XXI deben rescatar del pasado la misma dinámica setentista y traerla al futuro”.

Así, apenas asumió el nuevo gobierno, la consigna era su deslegitimación a través del “Macri, basura, vos sos la dictadura”. El segundo paso, la resistencia a través de distintos sucesos de violencia. Y el tercer paso, tan anhelado, la “desaparición forzada de personas”, que lo consiguieron con Santiago Maldonado. El combo es perfecto: Macri dictador, Maldonado desaparecido, resistencia violenta de los grupos “populares”.

Ese nuevo relato creado por el cristinismo para subsistir en el llano, ese oportunismo al cual le sirve políticamente que Maldonado no aparezca, coloca a Cristina por fuera del sistema democrático, apoyando de manera velada la violencia desestabilizadora.

Se apoya en los marginales de la política, aquellos que están fuera del sistema y trabajan exclusivamente para generar violencia.

Cristina se encuentra hoy liderando la “lumpenpolítica”, que es la superestructura parasitaria de dirigentes chupasangre que explota y vive de los que reciben subsidios”.

Un resultado con lógica

correntina (9.10.17)

“Nuestra experiencia nos lleva a poder hablar, en plural, de las características de personalidad de ‘los correntinos’, y diferenciarlas, por ejemplo, de la de “los porteños”.

Los correntinos somos orgullosos, introvertidos, directos, amables, tradicionalistas, poco afectos a los cambios bruscos, aferrados a lo nuestro (que comprende también nuestras simpatías políticas), difíciles de arrear a pesar de planes, clientelismos varios y promesas de todos los colores. Los porteños, en cambio, son abiertos, extrovertidos, cambiantes, atentos a las nuevas tendencias.

En los últimos cuarenta años, el electorado provincial ha votado de manera diferente al del país en su conjunto, consagrando gobiernos de distinto color político que su similar nacional.

Cuál fue el núcleo de estos comicios, el debate principal, la disyuntiva fundante, los platillos de la balanza que el voto correntino debía inclinar para un lado o para el otro: continuismo o alternancia.

La ventaja decisiva del oficialismo fue, entonces, una rigurosa administración de los fondos públicos… votamos en la Provincia lo mismo, porque la Nación cambió a favor nuestro… Cristina nos sometió al desierto impiadoso”.

Un regalo de

Navidad (24.12.17)

“¿Cuánto de legitimidad tiene el ajuste a los jubilados?; ¿cuánto de motivación previsional tienen las protestas violentas?

Ajustar a los jubilados, y para colmo hacerlo a fines de año, no podría ser otra cosa que un caldo de cultivo extraordinario para fertilizar las semillas de violencia diseminadas en la sociedad.

La morfología de esta violencia callejera no fue sólo por los pasivos. Es que tal como se presenta el panorama judicial, la única posibilidad que maneja el cristinismo de evitar la cárcel, es el caos, la anarquía y la disolución democrática.

Pero para el gobierno no hubo ajuste sino mala comunicación. Lo malo es el chiste. La gente entendió bien, un ajuste puro y duro de las jubilaciones.

Para que un sistema jubilatorio funcione, deben haber de 3 a 4 trabajadores activos por cada jubilado. Hoy esa proporción en Argentina es de 1,7, merced a la “generosidad” kirchnerista…la ex presidenta destrozó el sistema jubilatorio.

Hoy, el 42% del déficit financiero del sector público nacional, se debe al sistema previsional.

El gobierno debe dejar de usar eufemismos y reconocer que hizo un ajuste a los jubilados. La oposición kirchnerista y sus primos del massismo, deben dejar la hipocresía de lado y admitir que son los causantes de un sistema que cruje por todos lados.”