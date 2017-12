Diario El Litoral estuvo presente el viernes en la presentación realizada en la ex Estación de Trenes de la ciudad de Encarnación.

Verónica Echezárraga

@laveroeche

Del 13 de enero al 10 de febrero la ciudad paraguaya de Encarnación vivirá una nueva edición de sus carnavales y para mostrar un adelanto de lo que será la fiesta se realizó el viernes a la noche el lanzamiento en la ex Estación de Trenes. Durante el espectáculo, las comparsas del vecino país presentaron sus temas y figuras en competencia, mientras que las baterías expusieron su potencial en un “duelo de batucadas”.

Encarnación se promociona al mundo como la ciudad del verano, la alegría y el carnaval, concepto que fue explotado al máximo el viernes por la noche en plena costanera de la localidad paraguaya, donde tuvo lugar el lanzamiento de los carnavales 2018. Allí no hubo actos formales y las autoridades provinciales y municipales acompañaron el espectáculo desde el auditorio, mientras que los presidentes de los clubes a los que pertenecen las comparsas tuvieron a su cargo las palabras de bienvenida.

Fue una noche intensa de principio a fin, en la que no hubo espacio para el aburrimiento. Las comparsas tuvieron entre 10 y 20 minutos para mostrar, con un pequeño show, algo de lo que exhibirán a partir del 13 de enero en el corsódromo.

La primera en subir al escenario fue la comparsa del Club Alemán que en esta edición presentará “Fiesta, color y alegría” y su reina Daniela López se ocupó de anticipar algo de lo que se verá en el sambódromo y con lo que el club intentará quedarse con el título 2018. Luego fue el turno del Club Radioparque y su “Juego de tronos”, y tras la puesta en escena protagonizada por la reina Milena Rodríguez, la comparsa dio lugar al Club Nacional, que en el 2018 llevará a la avenida de Momo el tema “Un mundo de fantasía y diversión”; esta comparsa hizo una puesta en escena con sus pasistas en competencia, sus dos bastoneras y la reina Ornella Rienci Benítez.

El Club 22 de Septiembre fue el tercero en realizar su show “Cuentos árabes”, con pasistas, bastoneras y la reina Solange Miller. En el 2018 el Club Universal cumple 100 años y para celebrarlo presentará “Fiesta universal”, alegoría que fue relatada con una gran puesta en escena y donde se lució la reina Carmen Rojas.

El cierre de estas presentaciones fue para el Club Petirosi, actual campeón de la fiesta paraguaya de Momo. Esta comparsa presentará en el 2018 “Volver a soñar”, y el anticipo que dio fue de primer nivel, ya que las pasistas y bastoneras estuvieron acompañadas por la banda de música de la comparsa y un espectáculo de telas.

La segunda parte de la velada tuvo como protagonistas a las baterías que por segundo año consecutivo se batieron en un “duelo de batucadas”. Así fue que se escucharon los parches de Retumba Percusión, La Vivien Percusión, Unión Samba, San Blas Samba Show y la campeona 2017 Sur Samba. En esta oportunidad el jurado declaró un empate entre San Blas y Sur Samba, por lo que ambas compartieron el primer y segundo premio (dinero en efectivo) otorgado por la empresa organizadora de los carnavales Alma PY. La fiesta tuvo un cierre musical a cargo de una popular banda paraguaya.