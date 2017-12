“Vivo una gran satisfacción espiritual el haber sido convocado a esta legendaria fiesta. Siempre he defendido la postura de una música sin distinción de géneros ni generaciones. Nadie va a esperar que yo asista y me haga el chamamecero de pura cepa, pero mis compañeros pertenecen al género y la mixtura que se da mezclándonos es noble y afectuosa”. Así explica Litto Nebbia sus sensaciones antes de llegar a Corrientes para la 28ª Fiesta Nacional del Chamamé y 14ª Fiesta del Chamamé del Mercosur.

Hace poco más de un año Litto Nebbia, la estrella y el padre del rock nacional, se cruzó con los hermanos Núñez y Cacho Bernal. Una junta entre los músicos gestada antes de su presentación en el Festival de Puerto Tirol despertó tiempo después en la grabación de un disco.

“La música nos acompaña siempre. La música es una de las pocas cosas que no te traiciona. La música refleja tus sentimientos, tu pasión, tu dolor y tu alegría de vivir”, destaca el músico.

Litto Nebbia compuso, y así guarda el registro en Sadaic, la canción “La Balsa”, junto con José Alberto “Tanguito” Iglesias. La canción madre del rock. Ahora llega para tocar chamamé. “La música vino de una invitación y así nomás nació todo. Hace un año que conocí a los Núñez y nos largamos. Sucede que fue surgiendo un repertorio de manera natural y gustosa para todos. Juan Núñez escribió un par de músicas instrumentales. Luego yo hice otro tanto, un par nuevas y sugerí otras que me parecía que podían sonar bien. Desde los inicios hubo química grupal. También aparecen algunas obras clásicas de la música del litoral, también un par de hermosos temas brasileros de Tom Jobim y de Milton Nascimento. Luego fuimos decidiendo por donde aparecía alguna improvisación solista, del bandoneón, la guitarra o el piano. Acordamos con Cacho Bernal toda la rítmica utilizando su percusión, que es sutil y creativa para orquestar este material. El disco tiene temas de Juan instrumentales y temas míos con letras. Hay un tema bien simpático que titulé ‘Ahí vienen los Núñez’”, cuenta el músico sobre la grabación del disco.

“Soy muy respetuoso de los diversos géneros con los que me meto. Lo hago porque adoro la música en general y considero que tocando con artistas de diversas procedencias aprendo mucho. Me doy cuenta cuándo tengo que adaptarme y cuándo debo ir para adelante. Jamás pretendo creerme que estoy tocando la raíz original del asunto, en este caso el chamamé”.

“La música del Litoral para mí está envuelta en un sentir melódico que conlleva mi sentir con toda la música. Ese es el punto de contacto. En el 2018 pensamos dedicarle un tiempo a difundir el disco, pero no hay que olvidar que los Hermanos Núñez han editado un disco personal y por mi lado también me voy presentando en otro formato más eléctrico y roquero con el grupo Pez”, concluyó el músico. (P. F.)