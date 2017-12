Arturo Cuadrado, la nueva voz de los carnavales correntinos

Arturo Cuadrado es un locutor de Bella Vista pero también es reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo en grandes campañas publicitarias.

El correntino que puso la voz al video de la presentación de los carnavales oficiales habló de su amor por el carnaval y de la importancia de mostrar el detrás de escena de su armado.

La empresa organizadora de los carnavales de Corrientes, Fénix Entertainment Group, eligió la voz de Arturo Cuadrado para acompañar la promoción de la edición 2018. El locutor que supo emocionar a todos en el video de la presentación de la fiesta, será también la voz en la campaña publicitaria de la Capital Nacional del Carnaval.

En el programa “Carnavales al día” se refirió al video que ya es viral en redes sociales y aseguró: “Me enamoré del texto ni bien lo leí y cuando recibí la versión de Waly me encantó y me subí a su interpretación para poder hacer la locución”.

“Me parece histórica y muy importante la fuerza y el empuje que representa tener al Municipio, al Gobierno de la provincial y también el Gobierno nacional trabajando juntos para que esto crezca”.

“La bandera que se pretende flamear es la de la Capital Nacional del Carnaval”, comentó Arturo que se reconoce como “comparsero de alma”, ya que no sólo visita año a año el corsódromo Nolo Alías sino que también formó parte de las comparsas de Bella Vista desde muy pequeño.

Por eso, “cuando grababa pensaba también en toda la historia familiar mía”, señaló, y agregó que “todo el equipo y los organizadores buscaron transmitir la emoción y describir las cosas que vivimos los correntinos sin importar la comparsa o la localidad, sintetizado en la frase Corrientes es carnaval. Eso me parece fundamental recuperar”.

Por último, adelantó que este año seguramente volverá a estar en los corsos y que incluso vendrá “acompañado de amigos que año a año quedan enamorados de los carnavales y de Corrientes como lugar turístico para pasar el verano”.