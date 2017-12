n En pocos días más, la organización de la Fiesta Nacional del Chamamé invitará a vivir la Experiencia Chamamé 2018. Ofelia Leiva sonríe, hace una pausa y piensa en su experiencia. “Son tantas cosas vividas que es difícil tomar o elegir tan sólo una o dos”, desliza y sonríe. Ahora los recuerdos vienen como un torrente.

“Te voy a contar esta experiencia que pinta cómo vivíamos el chamamé con Rosendo”, lanza finalmente. “En un pueblito muy pequeño fuimos a cantar una vez con Rosendo. Ese lugar está en la provincia de Buenos Aires al Noroeste, contra la pampa, contra Córdoba y contra la punta de la bota de Santa Fe. En ese pueblo hacés dos cuadras y estás en Córdoba, hacés otras tres y llegás en Santa Fe, y una cuadra más y arribás a Provincia de Buenos Aires. El pueblo se llama Coronel Charlone.

Para llegar ahí hace muchos años atrás, solamente, había camino de tierra. No había ningún cartel en la ruta. Nosotros íbamos con Rosendo en el auto. Fuimos al Festival del Tambo. Mientras nos acercábamos al lugar, comenzamos a divisar unos caseríos. Entonces, nos detuvimos y lo encontramos a un viejito y le preguntamos dónde quedaba Coronel Charlone.

— ¿Hacia dónde tenemos que tomar para llegar?, preguntamos.

— Sigan el teléfono, nos contestó.

Esa explicación nos había provocado mucha risa. El señor nos dijo que siguiéramos el teléfono, los cables de teléfonos. En efecto, seguimos los cables y llegamos a Coronel Charlone.

Cuando llegamos, Rosendo se puso a conversar con la gente. Después le pregunta al presidente de la comisión del Festival del Tambo, un gringo grandote, si le gustaba el chamamé.

— No sé lo que es el chamamé, responde.

¿Escuchaste? El gringo, el presidente de la comisión del Festival, no sabía qué era el chamamé. Entonces Rosendo le explica que nosotros somos chamameceros, hacemos chamamé y cantamos chamamé. Cómo nos contratan si nosotros sólo hacemos chamamé.

El gringo nos mira. Busca una respuesta y finalmente afirma.

—Nosotros acá escuchamos todos los días a Héctor Larrea en Rapidísimo. El pone discos de ustedes y siempre dice: “El matrimonio, la familia, ellos son tan buena gente que yo los quiero tanto. Ellos, más allá de lo artístico son tan buena gente, ellos son Rosendo y Ofelia”. Por esta razón los contratamos.

Esta experiencia vino a mí en este momento. Nosotros con Rosendo siempre fuimos igual. Yo soy una sola persona en el escenario de la vida. Nuestra forma de ser y el chamamé nos llevó por distintos caminos del país. Ahora, les toca a los más jóvenes seguir llevando nuestra música y nuestra manera de ser por cada rincón donde sea posible”, concluyó.