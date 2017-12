La sentencia de un hijo: “Este regreso es un salvataje”

“A mamá la veo diferente. Ella está conectada con este regreso. En el seno de la familia nos pone feliz por ella, por su regreso al canto. Nosotros crecimos oyéndola cantar”, subraya en comunicación telefónica con El Litoral Ariel Palacios, hijo de Ofelia Leiva y director de su banda musical.

“A mamá le llevó mucho tiempo decidir bajarse de los escenarios. Fueron más de dos años de pensar y volver a pensar estas cuestiones. Esta decisión de volver nos tomó por sorpresa, pero la acompañamos porque es lo mejor para ella. Toda la familia está feliz de que ella vuelva a cantar”.

Ariel también recordó estos últimos meses donde fue madurando la decisión de Ofelia Leiva de volver. “Cuando la vi con dudas, cuando la escuché como nunca la había escuchado en estos tiempos, apreté el acelerador. Yo le había propuesto grabar un disco. Ofelia es un referente del género, tiene una mochila con su trayectoria muy grande y marcada a fuego en la cultura musical del chamamé. Le había ofrecido hacer un canal de Youtube para que ella siga en contacto con sus seguidores, pero nada me aceptaba”.

Por un momento, Ariel busca las palabras para volver a la misma escena. Al fin recuerda y expresa: “Yo le dije, mamá, vos te dejás morir en una habitación o que la muerte te encuentre cantando, haciendo lo que hacés desde los 8 años en la Escuela Belgrano de Corrientes. Esto no es una cuestión de vida o muerte, sino de cómo querer morir”.

“Ella se preocupaba por la banda que le había dicho que no iba a cantar más, pero nosotros levantamos el teléfono y los muchachos ahí estaban dispuestos a volver. Desde entonces hasta el día de hoy mamá está ocupada en esta presentación”, advierte.

La banda que acompaña a Ofelia Leiva es la misma que hace varios años sube al escenario mayor del chamamé. Estarán el bandoneonista Juan Banuera, quien la acompaña desde hace casi 30 años. En batería estará Raúl Gutta, que hace más de diez años que la acompaña. En guitarra base y coros estará Martin Sandoval, que está hace siete años. En primera guitarra el más joven de la banda, Jorge Bernárdez, quien junto con el percusionista Uli Gómez hace cinco años la acompañan. En bajo y en la dirección musical estará Ariel Palacios, quien hace 27 años está junto con Ofelia, su madre.

“Hoy todos en la familia la vemos muy embarcada con esta motivación. Estamos felices de verla cantar. Además, hay que tener en cuenta que nadie merece sufrir los dolores que ella está sufriendo, hay días que realmente no se puede levantar de la cama y es injusto que ella termine sus días así. Ella canta ahora y está ensayando. Vamos a hacer los clásicos y algunas sorpresas porque siempre buscamos hacer algo diferente, eso lo vamos a mantener”, concluye Ariel Palacios. El repertorio girará en torno a la propuesta que hacían juntos Rosendo y Ofelia, temas como “Cielo de Mantilla”, “La fiesta grande”, “Che mitaro guaré”, entre otros.