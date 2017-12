Antes de concluir su tercera semana de gestión, los nuevos intendentes que asumieron luego de imponerse en las urnas a los frentes que gobernaban en sus respectivos municipios, lograron abonar aguinaldo, los sueldos de diciembre e inclusive, en algunos casos, hasta sueldos que sus antecesores no pagaron. Esto lograron concretar, en varias comunas con recursos propios y en otras, también con un adelanto de coparticipación.

El Litoral dialogó con varios jefes comunales que coincidieron en que una de sus prioridades era poder garantizar los haberes del personal municipal para que “puedan pasar las fiestas sin inconvenientes”. Para cumplir con ese objetivo, hicieron hincapié en que no fue sencillo obtener los fondos. Algunos lo lograron sólo con recursos propios, mientras que otros también sumaron un adelanto de coparticipación otorgado por la Provincia.

Combinación

“A los empleados ya se les pagó inclusive los sueldos correspondientes a diciembre. Y la próxima semana se efectivizará para quienes perciben por expediente”, afirmó a El Litoral el intendente de Goya, Ignacio Osella (ECO+ Cambiemos) quien agregó que “esto fue posible porque además de disponer de recursos propios, el Gobierno de la Provincia nos otorgó un adelanto de coparticipación”.

Similar situación se presentó en Curuzú Cuatiá, donde el jefe comunal José Irigoyen (ECO+Cambiemos) antes de Navidad pagó una gran parte del aguinaldo.

Mientras que el último viernes, canceló lo adeudado del Sueldo Anual Complementario (SAC) y también efectivizó el sueldo de diciembre. Esto, según lo manifestado por funcionarios comunales, se pudo concretar también con un adelanto de la coparticipación.

Pendientes y dos

partes

“Necesitábamos unos $7 millones para poder cumplir, antes de que concluya el año, con pagos adeudados por la anterior gestión, más el medio aguinaldo y el sueldo correspondiente a diciembre”, explicó el intendente de Ituzaingó, Eduardo Burna (ECO + Cambiemos) al ser consultado por El Litoral. Tras lo cual agregó “finalmente, con un adelanto de coparticipación de $1 millón que nos otorgó la Provincia, logramos cumplir con los diferentes pagos”.

“Ayer (viernes) se abonó el haber del presente mes y así se completó el cronograma”, acotó el titular del Ejecutivo ituzaingueño.

Por su parte, el intendente de Esquina Hugo Benítez recordó que el aguinaldo ya pagaron con recursos propios. Mientras que para reunir los fondos necesarios para los haberes de diciembre solicitaron un anticipo de los fondos coparticipables que le corresponden a la Comuna. Precisamente, con esos recursos “el martes o miércoles a más tardar podremos abonar los haberes del corriente mes”, afirmó en diálogo con El Litoral. Asimismo, se refirió a las medidas que adoptaron con respecto a los 321 pases a planta que la anterior gestión realizó y que ellos están analizando porque consideran que podrían existir irregularidades tanto en las incorporaciones como en recategorizaciones.

Esfuerzo

Fueron varios los nuevos jefes comunales que con recursos propios lograron abonar los haberes de los empleados municipales. No obstante, quienes fueron consultados por este diario, remarcaron que “implicó un gran esfuerzo”.

“Desde un principio nuestro objetivo fue tratar de evitar endeudarnos. Fue difícil pero lo logramos. Ayer (viernes) cancelamos los haberes de diciembre que le correspondía a todo el personal. Y hoy (sábado) se pagó al personal que está cumpliendo tareas a través de distintos programas”, dijo a El Litoral el intendente libreño, Martín Ascúa (Libres Podemos Más) En este marco, comentó que “en total, contabilizando el personal jerárquico, son aproximadamente 950 los trabajadores comunales”. Asimismo, recordó que siguen con el proceso de revisión de un número considerable de pases a planta que, antes de irse, otorgó la anterior gestión municipal.

Quien también con recursos propios abonó los sueldos de diciembre y el aguinaldo fue el Ejecutivo Municipal de Empedrado, liderado por José Cheme. “Ahora cobraron todos, unos 715 empleados, de acuerdo a lo que ya estaba fijado. De todas maneras, se está realizando una auditoría y reasignando tareas”, señaló el jefe comunal a El Litoral.

Atrasados

Tanto el intendente sanroqueño, Raúl Hadad (San Roque Merece Más) como el de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi (Frente Todos por el Paso); consiguieron saldar deudas con los empleados que heredaron de sus antecesores.

Tal como informó este diario, el jefe comunal sanroqueño asumió en la comuna en un escenario complejo, ya que días antes los trabajadores habían fijado un paro porque no habían recibido el pago de su haber de noviembre. No obstante, Hadad dialogó con los trabajadores y sus representantes sindicales; y en ese marco acordaron una tregua con el compromiso de que los pagos se irían efectivizando en el menor tiempo posible.

Antes de Navidad, “se pagó lo que les quedaron a deber por noviembre”, recordó el intendente. Tras lo cual, agregó que el último viernes “se abonó el aguinaldo al personal de planta y algunos contratados. Mientras que a los jornalizados se les otorgó por única vez un plus de $500”.

Ahora, advirtió, “nos abocaremos a tratar de juntar el dinero para cumplir con el sueldo de diciembre. En este caso, el plazo legal es del 1 al 10 de enero”. Para ello, todavía aguardan una respuesta favorable al pedido de adelanto de coparticipación que el intendente solicitó al Gobernador. De todas maneras, el titular del Ejecutivo comunal aseveró que poseen un plan B para garantizar los haberes del personal comunal. (Ver recuadro).

También su par de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi tuvo que solventar varios pagos en las primeras semanas de gestión. “Fue bastante complicado pero logramos juntar lo necesario para abonar haberes adeudados, una parte de octubre y de noviembre, como así también lo correspondiente a diciembre”, precisó el jefe comunal de la Villa Turística, quien destacó la importancia del anticipo de coparticipación que recibieron por parte del Gobierno Provincial.

“Sólo nos faltó terminar de pagar a los jornalizados pero eso lo haremos el martes”, garantizó Osnaghi, quien acotó que “en el caso de ellos ya se les dio dos anticipos, uno ahora y el anterior, antes de Navidad”.

“Recién terminamos de pagar sueldos tanto de la gestión anterior como de la actual. Y por supuesto, también el aguinaldo. Nos quedamos sin un peso pero satisfechos por haber cumplido con el personal”, aseveró el intendente de Felipe Yofre, Leonardo Aguirre ante la consulta de Impacto Mercedes. Mientras que, desde Perugorría manifestaron a este diario que en la jornada del viernes abonaron haberes de diciembre.

Similar situación se dio en San Miguel aunque con algunas particularidades porque ayer se concretó un allanamiento en la Municipalidad en búsqueda de información relacionada a una denuncia que días atrás presentó el actual intendente por presuntas anomalías cometidas durante la administración municipal anterior.