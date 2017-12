Esquina: unos 250 empleados ya avalaron la revisión de sus pases a planta en la Comuna

El intendente Hugo Benítez (Esquina Podemos Más) comentó que de las 321 personas que la gestión anterior pasó a planta permanente, “unos 250 ya firmaron aceptando que se revise su incorporación. Y a los demás se los volverá a invitar. Queremos llevar adelante este proceso de revisión sin conflictos. Pero en el caso de que se sigan negando, no nos quedará otra que acudir a la Justicia”, manifestó en diálogo con El Litoral. En este punto, señaló que “en Goya se dio una situación parecida y la Justicia ya le dio lugar a su planteo y se suspendieron todos los pases a planta”.

“Consideramos que es trascendental analizar cada caso porque no sólo pasaron a planta a muchas personas sino que además las recategorizaron. Y la verdad es que todavía no tenemos la certeza de que todos reunían los condiciones fijadas por la legislación vigente”, señaló Benítez. Asimismo, acotó que “inclusive hay gente que no vino a cobrar directamente”.