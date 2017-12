En la alcaidía de Curuzú Cuatiá permanecen detenidos tanto Eduardo Ocampo, quien ejerció varios roles en la Municipalidad, como su pareja, Anabella Aranguiz. Ambos están imputados en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Durante la noche del último sábado, el juez de Instrucción, Martín Vega ordenó una serie de allanamientos en los cuales se incautaron elementos vinculados al caso. Mientras que ayer, Ocampo y Aranguiz se abstuvieron de declarar pero solicitaron la eximición de prisión.

Según pudo saber este diario, fueron allanados cuatro lugares: el domicilio del ex funcionario, el de su pareja, el inmueble donde están los 15 departamentos que son parte de la investigación y otro lugar que era frecuentado por Ocampo.

Durante estos operativos, habrían secuestrado varios elementos para alumbrado público, entre ellos focos de bajo consumo, como así también de ferretería que no serían de uso habitual en un domicilio particular. Una cuestión que en el ámbito judicial consideran que no es menor ya que, en el 2016, Ocampo ejerció como encargado de Electrotecnia de la Municipalidad de Curuzú.

Asimismo, durante los allanamientos habrían encontrado uniformes de grafa y camperas polares que estaban en bolsas de plástico en las cuales estaban inscriptas los nombres de los empleados que tendrían que haber recibido la indumentaria.

En tanto, ayer, los dos detenidos fueron trasladados hasta el Juzgado de Instrucción a fin de que prestaran declaración. Sin embargo, ambos optaron por abstenerse.

Aunque si presentaron un pedido de eximición de prisión. Requerimiento sobre el cual la Justicia se podría expedir en las próximas horas.