En junio de 2016 la Asociación de Clubes (AdC) liberó las fichas mayores y cada club que participa en la Liga Nacional de Basquetbol (LNB) puede tener un plantel con 8 jugadores de cualquier nacionalidad. La polémica medida, tomada sobre una base económica y de presión para bajar salarios a los nacionales, tuvo sus voces en contra desde un primer momento.

Después de 18 meses en que la regla está vigente, desde la Asociación de Jugadores levantaron nuevamente el reclamo y manifestaron estar preocupados por la cantidad de extranjeros que están en la competencia, restándole espacio a los nacidos en la Argentina.

“Es preocupante el nivel de extranjerización de La Liga, el promedio aumentó y vemos comprometido el futuro y el desarrollo del básquet nacional. Hoy estamos en un nivel alto, en un 5 inicial de un equipo, el 90 por ciento son extranjeros y eso hace que La Liga pierda su esencia”, manifestó Michael Stura, presidente de la entidad que nuclea a los jugadores.

El dirigente dijo en declaraciones realizadas al programa “Uno contra uno” que “la Liga no merece tener tanto nivel de extranjeros. No quiero que parezca un hecho de discriminación, pero es importante que podamos defender nuestra liga y no comprometer el desarrollo del básquet nacional”.

“Propusimos distintas formas para ajustar la economía de los clubes. La liberación de extranjeros, para nosotros, es el último recurso, a la larga esto va a traer perjuicios a la LNB”, manifestó Stura.

Después explicó: “El tema de los extranjeros es crucial y tiene varios puntos negativos, entre ellos la renovación constante de jugadores, no saber quién juega, cuántos partidos están en un plantel. Todo eso hace que se pierda el hilo de la competencia y sabemos que a la larga va a traer problemas”.

Por último hizo referencia a las conversaciones que se llevan adelante con la Asociación de Clubes, organismo que organiza la LNB. “La mesa con la AdC está fría. Habíamos arrancado con reuniones de muchas horas para poner temarios y demás, pero se enfrió. Allí queríamos hablar sobre diferentes puntos, como la relación contractual de los jugadores con los clubes, obra social y jubilación”.

“El diálogo no está roto. Hay acuerdos que se han respetado: receso de Navidad y libre deuda, entre otros. Sin embargo quedan temas pendientes, pero la AdC y la Confederación tienen otras prioridades”, finalizó.

EXTRANJEROS

50%

Regatas y Comunicaciones conforman sus planteles mayores con la mitad de jugadores foráneos.

EN NUMEROS

Regatas

4

La entidad “fantasma” cuenta en su plantel con Alexander Harris (Estados Unidos), Chevon Troutman (Estados Unidos), Leemire Goldwire (Estados Unidos) y Santiago Vidal (Uruguay). Durante la actual temporada también jugó Thomas Sullivan Granados.

Comunicaciones

4

En el conjunto mercedeño están: David Huerta Solivan (Puerto Rico), Ryan Amoroso (Estados Unidos), Jonathan Rodríguez (Puerto Rico) y Eric Dawson (Estados Unidos). Durante la presente temporada ya pasaron Jonathan Moore, Gastón Essengue e Isaiah Swann.

San Martín

3

El Rojinegro tiene en su plantel a los siguientes foráneos: Reynaldo García Zamora (Cuba), Jeremiah Wood (Estados Unidos) y Justin Keenan (Estados Unidos).