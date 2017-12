Rubén Poletti

rpoletti@ellitoral.com.ar

El 2017 que se encuentra próximo a concluir fue, sin temor a equivocaciones, el peor desde que Boca Unidos transita por la segunda categoría del fútbol argentino.

Con la mitad del campeonato de la Primera B Nacional 2017/18 consumida, despide el año en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones del certamen con siete puntos obtenidos sobre un ideal de treinta y seis, además de un solo partido ganado en doce presentaciones.

Boca Unidos está hoy sumergido en la zona roja del descenso, con riesgo inminente de perder la categoría a la que tanto le costó llegar. Sus problemas no se remontan a la primera parte del campeonato, vienen de arrastre. Los números del primer semestre del año también fueron desastrosos.

Como nunca en la institución, en el transcurso de un solo año calendario, pasaron tres técnicos: Federico Domínguez, Christian Bassedas y Víctor Genes, sin contar los interinatos de Roberto Marioni y Sergio Umpiérrez.

“Fue un año larguísimo y muy malo, que no se terminaba nunca”, resumió el presidente del club de la ribera, Alfredo Schweizer, el transitar durante 2017 de Boca Unidos en el certamen, en declaraciones realizadas días atrás a El Deportivo TV.

Es por eso, que toda la familia del equipo Aurirrojo observa con esperanza el nuevo año que se encuentra próximo a iniciar. El miércoles 3 de enero se hará cargo del plantel profesional el técnico Carlos Mayor, la última apuesta de la dirigencia para buscar encauzar el rumbo.

El objetivo del hombre formado en Argentinos Juniors, tanto en sus inicios de jugador como técnico, es ir partido a partido, y buscar salir cuanto antes de la zona de descenso. Pretende darle una identidad de juego definida al equipo, así como ordenar y fortalecer la defensa, para lo cual contará como aliado un mes de trabajo de pretemporada.

En las doce finales que tiene por delante Boca Unidos no tiene margen para el error. Deberá buscar sumar la mayor cantidad de puntos para conservar la categoría, sabiendo que si la cosecha se vuelve exitosa, hasta puede tener un bonus track: ingresar al reducido por el segundo ascenso.

Es de esperar que en 2018 cambie la mano y se cumplan los deseos aurirrojos.