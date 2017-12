Víctor Sugastti

deportes@ellitoral.com.ar

Con 40 años Yury Kordylas es uno de los presidentes más jóvenes de los clubes del ámbito de la Liga Correntina de Fútbol. El titular de Ferroviario además se desempeñó como director técnico de la institución, aunque al cabo de la última participación del Tren Verde en el torneo Federal B decidió dar un paso al costado en el cargo, luego de una década al frente del primer equipo Verdolaga.

“Se terminó mi ciclo como director técnico pero voy a seguir como presidente por cuatro años más con la misma Comisión Directiva que me acompañó siempre”, comentó a El Litoral.

Yury llegó al club Verdolaga hace más de diez años cuando, el por aquel entonces jugador del club, Alfredo Villegas, lo invitó a sumarse como un colaborador en las divisiones inferiores de la institución. “Si volvemos atrás en el tiempo no me arrepiento de haber aceptado la propuesta que me hizo ‘Batuca’ Villegas allá por el año 2005 de venir a colaborar con las inferiores”, remarcó.

“Villegas me presentó a Juan Carlos Vallejos, ex presidente del club, un señor de esos que uno los ve y te transmiten una sensación distinta: son aquellos que emprenden cosas que el común de la gente ni piensa siquiera. El estaba siempre un día adelantado, siempre tenía proyectos grandes, que por motivos económicos no los podía poner en práctica. Yo me contagié, él se fue y me dejó su mística, sus ganas de hacer y estoy siguiendo sus pasos”, relató el actual dirigente. Vallejos recibió su homenaje en vida cuando la actual gestión de Ferroviario decidió ponerle el nombre del histórico directivo del club al estadio ubicado en el barrio San Benito.

Aprovechando su salida del cargo de DT, Kordylas realizó un balance del año futbolístico del Verdolaga. “En el primer semestre jugamos Copa Argentina y perdimos en Salta la chance de clasificar a una llave contra Newell's Old Boys, algo que hubiese sido muy importante para el club. Para nosotros hubiese sido un gran logro ganarle a Central Norte y jugar ese histórico partido”, remarcó Kordylas.

En el ámbito local, destacó que “ganamos la Supercopa Correntina en Goya y en la Liga Correntina quedamos en semifinales contra los juveniles de Boca Unidos”.

En la participación en el torneo Federal B, del segundo semestre del año, no se cumplió la meta de acceder a las instancias de playoffs, más allá que estuvieron cerca de lograrlo. “En el Federal B estuvimos muy cerca de clasificar. Peleamos hasta lo último con un equipo diezmado, con varios jugadores lesionados y un arquero como Enzo Díaz que venía sólo para jugar los partidos y que no podía entrenar en la semana”, resaltó. “A los ponchazos, remendados, llegamos con chances a la última fecha y en Goya fuimos a buscar la clasificación pero no pudo ser”, se lamentó Kordylas recordando la última caída 2 a 1 ante Huracán de Goya.

En un repaso más global, abarcando las divisiones menores, subrayó que “tenemos 17 categorías y con orgullo digo que nueve de ellas jugaron finales. No podía ser mejor el debut como Coordinador General de las Inferiores de Diego Valenzuela”.

Abocado a su rol como dirigente, destacó que “en lo institucional saneamos muchas deudas, porque para hacer hay que invertir tiempo y dinero. En los últimos años se hizo un recupero integral del campo de juego y se transformaron totalmente los vestuarios”.

“Ahora nuevamente estamos abocados al campo de juego, que lo estamos rellenando y resembrando. Se tiraron más de 40 bolsas de semilla para resembrar e implementamos un novedoso sistema de riego automatizado”, relató.

El próximo gran paso edilicio para el Tren Verde es la construcción de una tribuna de cemento lateral de espaldas a la calle Elías Abad. “A principios de año vamos a colocar las primeras estructuras de cemento donde va a ir la tribuna. La primera parte irá desde calle General Paz, unos cincuenta metros aproximadamente hasta mitad de cancha”, anticipó el presidente Verdolaga.

Además, con orgullo, Kordylas indicó que “aprovecharemos la estructura para construir vestuarios debajo de la tribuna, ya que haremos dos vestuarios más, para que se puedan jugar dos partidos por fecha de Liga y también edificaremos oficinas para el Infanto Juvenil en ese lugar”, destacó.