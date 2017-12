Curupay cerró la semana con fútbol

En el último día de trabajo de la semana y del año, el plantel de Curupay realizó un ensayo formal con la pelota, una de las primeras prácticas de fútbol de la pretemporada con miras a la participación en el Torneo del Interior.

El Maderero entrenó en la cancha de Santa Rita. Luego de una entrada en calor el director técnico Domingo Centurión dispuso una práctica de fútbol dividida en dos tiempos de 30 minutos cada uno, donde fueron intercambiando jugadores, ya que todavía no hay un once titular definido.

Luego los futbolistas fueron licenciados hasta el 2 de enero, a la espera de jugar la semana que viene su primer partido amistoso, ante Don Orione de Barranqueras. Por otra parte, están avanzadas las negociaciones para que Curupay juegue de local en cancha de Huracán Corrientes durante el Federal C.