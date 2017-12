Denuncias, cruces, parálisis por elecciones, consenso de último momento fueron algunos de los hechos que signaron la actividad parlamentaria durante el año en el Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes. Con cuatro turnos de convocatorias a las urnas y una transición con idas y vueltas en el Municipio, sobre el cierre de 2017, se lograron aprobar algunos proyectos claves para la Comuna.

En el año se realizaron 19 sesiones ordinarias, la 20 quedó trunca por sucesivas faltas de quorum. Quedaron para 2018 iniciativas como la creación de la Oficina Anticorrupción, la reglamentación de la Defensoría de los Vecinos, el cupo de género, entre otras (ver nota). Sobre el cierre de 2017, para avanzar con la Tarifaria, el flamante Gobierno municipal recurrió a la convocatoria extraordinaria.

En los primeros meses del año, previo a las elecciones municipales del 4 de junio, el entonces intendente Fabián Ríos, tras la aprobación del Presupuesto Municipal, buscaba la prórroga del pago de Letras del Tesoro por más de 88 millones de pesos. Iniciativa que naufragó entre caídas de sesiones y su posterior remisión a comisión.

En marzo, según consignan las órdenes del día, prácticamente no hubo despacho de comisiones para avanzar con debates en el recinto. Afloraba la campaña. Esta situación se repitió en los primeros días de abril. Entre el 23 de marzo y el 20 de abril no hubo sesiones.

“Yo no robé 30 millones de pesos”, dijo Fabián Ríos durante su interpelación en el Concejo. Este fue uno de los momentos más urticante de la campaña en el Municipio de Capital.



El 20 de abril avanzó el expediente de modificación del Estatuto Unico para Personal Municipal. El 26 de abril, en una sesión especial, las fuerzas políticas hicieron un parate a la campaña que se tornaba virulenta, y aprobaron la adhesión del Municipio a la emergencia hídrica provincial. Los ediles hicieron causa común ante la contingencia metereológica que afectó a decenas de familias en la ciudad. El entonces candidato a Intendente de ECO+Cambiemos, Eduardo Tassano, presentó un Plan Hídrico, cuya primera etapa está en ejecución.

Mayo fue un mes convulsionado por la campaña. Con varias sesiones caídas, el cuerpo convocó a una sesión especial para escuchar el descargo de Ríos, quien había sido acusado en un programa periodístico en la televisión nacional de presuntamente haber administrado de forma fraudulenta la ejecución de unas 200 viviendas del programa “Techo Digno” en el barrio Doctor Montaña.

“Yo no robé 30 millones de pesos”, se defendió Fabián Ríos, en uno de los puntos más urticantes de la campaña electoral. Lo hizo en una interpelación en el Concejo que el mismo funcionario solicitó. La causa se tramita en la Justicia Federal y en el segundo día hábil de gestión de Tassano, recayó en las oficinas públicas una orden de allanamiento. El ex intendente, en tanto, realizó una contradenuncia.

En junio, luego de las elecciones municipales, volvió a registrarse una seguidilla de sesiones caídas. Luego, devino el receso invernal. En agosto se retomó la actividad lentamente, no obstante, en lo que fue del año la actividad parlamentaria fue más que escasa. Esto repercutió en el cronograma de las reuniones itinerantes en los barrios.

Ya en septiembre, y con la campaña provincial a pleno, hubo idas y vueltas en la transición. El oficialismo saliente estaba interesado en avanzar con proyectos como el pase a planta automático de personal con más de tres años de antigüedad y el entrante, avanzaba con el paquete económico integrado por el Presupuesto y la Tarifaria. Ambas iniciativas, finalmente, se aprobaron en la última recta del año. Mientras se busca construir la agenda 2018.