Entre las miles de noticias que se contaron durante el 2017, una de las que marcó la agenda periodística por varios meses fue la del bebé de siete meses que vivió la mayor parte de su vida con una familia del corazón y, tras ser restituido a su madre biológica, terminó internado en el Pediátrico con fractura de cráneo y lesiones de abuso.

Si bien el pequeño se encuentra actualmente con una familia que lo contiene, su caso visibilizó uno de las peores tipos de violencia, cuyas cifras crecen. A nivel mundial la cantidad de casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es alarmante y Corrientes no es la excepción. En este sentido, según fuentes judiciales de la provincia, los juzgados reciben por día al menos una causa relacionada a maltrato sexual infantil.

Los números preocupan, fundamentalmente por las consecuencias individuales con las que carga cada uno de aquellos que padecieron este tipo de violencia. Al respecto, la jueza de cámara del Tribunal Oral Penal Nº 2, María Elisa Morilla, indicó: “Lamentablemente en los últimos años los abusos se han multiplicado. La mayoría son niños que arrastran una pesada carga, porque generalmente las situaciones se dan en entornos intrafamiliares. Creo que el adulto especula con que los menores de edad no saben traducir lo que les sucede porque no tienen un lenguaje fino, sin embargo pueden dibujar y lo hacen con tanta claridad que es imposible no deducir. Hemos tenido chicos de 3 a 5 años que cuando no saben la terminología la dibujan”.

No caben dudas de que el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es un delito, sin embargo se trata de una problemática social frecuentemente silenciada porque las víctimas de corta edad sienten miedo, impotencia, vergüenza y en algunos casos ni siquiera pueden hablar. Elevando con ello el nivel de impunidad.

Uno de los últimos informes de Unicef Argentina detalla que a pesar de las elevadas cifras, la mayoría de los casos no son denunciados, por ese motivo lanzaron la campaña “Hablar es empezar a prevenir” y promueven la línea nacional 0800-222-1717 que brinda asesoramiento en cuanto a las denuncias de abuso sexual, pornografía infantil, grooming y explotación sexual comercial infantil. En dicho centro de atención al público, hasta noviembre del año pasado, se atendieron más de 1.565 casos de abuso sexual provenientes de diferentes puntos del país.

En medio de las alarmantes cifras, el primer paso para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es comprometerse ante situaciones sospechosas y denunciarlas. Al respecto, la titular del Juzgado de Menores Nº 3, Pierina Ramírez, explicó meses atrás a El Litoral: “Si detectamos un caso y no vamos a la comisaría o al juzgado, nadie más lo hará. Los terceros deben actuar para que el andamiaje del Estado pueda trabajar para la protección de los derechos”.

Historia

El caso que se menciona al inicio de la nota, se conoció el viernes 26 de mayo del 2017, cuando el bebé de siete meses luchaba por su vida en el Hospital Pediátrico, donde se encontraba internado con cuatro fracturas de cráneo y lesiones de abuso.

En ese contexto, una de las tías del corazón contó que cuidaron durante cinco meses al bebé, en el marco del programa “Familias del Corazón”, y cuando el Juzgado de Menores Nº 1 restituyó el niño a su madre biológica ocurrieron los incidentes y, de hecho, ella fue la principal acusada por las lesiones ocasionadas.

La madre biológica del niño fue inmediatamente detenida junto con su pareja y se las investigó por lesiones gravísimas, agravadas por el vínculo y presunto abuso. En tanto que el pequeño fue dado de alta el 9 de junio y se le otorgó la guarda provisoria (por un año) a la familia del corazón, que actualmente está solicitando la adopción plena.

Consecuencias

“El abuso sexual infantil está entre los índices más altos y pienso que es uno de los más grandes problemas, por la violencia que implica en el desarrollo del niño y porque la afectación es para toda la vida. Eso es lo grave del caso”, comentó la jueza Irma Domínguez, titular del Juzgado de Menores Nº 2.

Por ese motivo, ante situaciones de violencia recomiendan intervenir haciendo una denuncia, de manera tal que los diferentes estamentos puedan operar en pos de la prevención y protección de los derechos del niño, niña o adolescente. De esta forma, así como el pequeño fue devuelto a un núcleo familiar, muchos otros niños puedan encontrar la contención que necesitan para poder continuar con su vida en pos de un desarrollo futuro.

El dato

Las Familias del Corazón no acogen a los niños con el fin de adoptarlos. Los niños o adolescentes permanecen bajo su cuidado por un tiempo provisorio, de 90 días, con posibilidad de prórroga.