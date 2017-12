A fines de junio, El Litoral presentó un informe sobre el consumo problemático de sustancias en Corrientes, un flagelo que estuvo en boca de muchos este año, sobre todo por las investigaciones que se hicieron en la provincia relacionadas al narcotráfico. Pese a que la Cámara de Senadores declaró una emergencia por adicciones en abril, la Provincia hasta ahora no cuenta con estadísticas oficiales sobre la cuestión, lo cual hace difícil conocer la gravedad del tema.

Es por esto que dicho informe buscó abarcar testimonios de los voluntarios y religiosos que colaboran en los barrios para “sacar a los pibes de la droga” (ver recuadro) y también el de los médicos que conviven diariamente con el infierno que supone el consumo sin límites. En ese entonces se estaba preparando una ampliación en el servicio de adicciones del Hospital Pediátrico, un sector en el que se atendía un promedio mensual de 45 chicos de entre 6 y 16 años, de los cuales el 70% tenía recaídas en su tratamiento.

En la actualidad, la apertura del nuevo servicio al parecer provocó un incremento en las atenciones, ya que según indicó la directora de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública, Graciela Pianalto, “desde la inauguración del nuevo espacio físico se incrementaron las consultas y las demandas”. “Todavía falta algo de mobiliario, pero el trabajo se sigue haciendo igual y de hecho estamos a ‘cama caliente’”, agregó.

Otro de los nosocomios que tuvo un estreno edilicio este año fue el Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asís”, con un servicio de unidad de terapia intensiva en adicciones. Según Pianalto, aquí también cuentan con una labor que viene desde hace tiempo, aunque no tenía números específicos respecto a la cantidad de atenciones. Obtener cifras e información en este centro de salud siempre fue complicado, tanto para el informe como para el trabajo diario de este medio.

Más allá de la actuación en situaciones de emergencia, la contención familiar continúa siendo uno de los factores cruciales para combatir las adicciones. El 18% de los atendidos en el Pediátrico nunca recayó, y según puntualizaron desde el nosocomio, “casualmente los que no recayeron son aquellos pacientes que tuvieron familias continentes”.

La misma importancia al hecho de tener un sostén familiar le dan las autoridades del Centro de Contención Juvenil, donde se alberga a jóvenes de entre 16 y 18 años que tengan una causa en la Justicia y que por su edad no pueden estar encerrados en una cárcel común.

Trabajo alineado

A la par de la acción hospitalaria, es idea de la Municipalidad organizar para 2018 un trabajo en conjunto con la Municipalidad que apunte a la prevención del consumo problemático de sustancias. Aunque todavía no dieron precisiones sobre esto, se comentó que la idea es establecer un “trabajo en red a través de diferentes modos de contención y prevención con un fuerte abordaje territorial, para evitar que los chicos lleguen a las adicciones”.

“Vamos a trabajar sobre la prevención con un abordaje territorial”, prometieron.