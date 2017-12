Clarise Sánchez Soloaga

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, El Litoral publicó un informe donde se abordó los casos de femicidios del año 2017 y las políticas públicas que se aplican para combatir este flagelo. Hasta la fecha de ayer, hubo en la provincia siete muertes machistas, las denuncias en la Justicia por agresión hasta se llegaron a duplicar en un período y el refugio en el barrio Molina Punta sigue sin funcionar.

A esto se suma la actuación ante casos como el de Elizabeth Verón, con condena perpetua pero con beneficios al asesino, y el de Sandra Silguero cuyo femicida sigue prófugo, que confundieron un número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del buscado, Daniel Borlicher. Desde el Consejo de la Mujer y otras instituciones como el Inadi, refuerzan capacitaciones y promociones de derechos contra la violencia de género. Algunos actores como facilitadores judiciales indicaron que los casos donde más intervienen tiene lugar en el interior por violencia familiar y de género.

Por las situaciones tratadas, el Hospital J.R. Vidal trabaja en un registro que se daría a conocer el próximo mes. El Ministerio de Salud de la Nación escogió nueve nosocomios, entre ellos el Vidal, con equipos que contabilizan de forma estructurada diversas patologías, para elaborar un registro formal sobre la agresión machista.

“Recibimos entre tres o cuatro consultas en la semana por casos de violencia de género. Presentan diferentes lesiones. Cuando consultamos quién las agredió, la mayoría de las veces cuentan que fueron familiares directos, y en general sus parejas. Al margen de este número, hay otro grupo de mujeres que ingresa y no puede precisar cómo apareció la lesión; algunas, al preguntarles por ejemplo cómo se quemaron, dicen que se les cayó un balde con agua caliente”, comentó a El Litoral el director del centro de salud, Horacio Sotelo.

Las organizaciones sociales ocupan un rol fundamental en este aspecto. Las agrupaciones de género, organizan marchas pidiendo aplicación de políticas públicas para proteger a las víctimas, acompañan a familiares en la búsqueda de femicidas, reclaman el funcionamiento del refugio, participan de un protocolo para la organización de un albergue para mujeres, reciben llamados, acompañan a víctimas luego de ser agredidas y asesoran a familias cuando alguna está internada en centros de salud. Muchas de estas actividades son propias de organismos dependientes del Estado que al estar ausentes, ellas toman su lugar de manera voluntaria.

Ultimos casos

Los episodios de violencia hacia la mujer siguen apareciendo, uno de los últimos que se dio a conocer en los medios fue el de una joven de 24 años, quien tras una fuerte discusión en un departamento de la zona céntrica, se desvaneció debido a los golpes que le propinó su pareja, que fue detenido.

El hecho de violencia sucedió alrededor de las 6 en un departamento ubicado por calle Belgrano al 1500 de nuestra ciudad y fue protagonizado por una mujer de 24 años de apellido Fernández y un hombre de la misma edad de apellido Scarcella oriundos de las localidades de Alvear y Virasoro respectivamente.

Cabe recordar que se está llevando a cabo el juicio por el femicidio de Tamara Salazar, fue asesinada en el año 2016 y por el hecho está siendo juzgado Raúl Escalante. La próxima audiencia será el 2 de febrero.

Denuncias

Por otra parte, la semana pasada la Justicia correntina dio a conocer el número de denuncias por agresión de este tipo. Las mismas fueron aumentando desde principios de año, según los informes bimestrales emitidos por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial.

En el último registro de agosto y septiembre se contabilizaron 536 casos, en el período anterior había sido de 313, y de enero a marzo se anotaron 183. De acuerdo a estos números oficiales se puede decir que en cada período se llegaron casi a duplicar.

El último informe de la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial, precisa que durante los meses de agosto y septiembre, la frecuencia con la que se presentan los episodios de violencia registrados es de un 35,94% diaria, mientras que la que se presenta menos veces es mensual, con un 2,15% del total de los casos.

Con respecto a los tipos de agresión, en un 89,49% de los casos procesados la misma fue “verbal - psicológica - emocional”; a la vez que la “física”, se constata en un 20,43% de gravedad alta y muy alta.

Por otro lado, la violencia “económica - patrimonial”, que se refiere a “los casos en donde se registra control, sustracción o restricción en el uso del dinero”, el total de casos de diferente nivel de gravedad alcanza el 24,29% según informaron.

Femicidios

Las víctimas, al menos para sus familiares, no son una cifra, tienen nombre y una vida que le arrebataron.

La primera víctima (7 en total) de este año fue Graciela Barreto, quien falleció en el Hospital “J. R. Vidal” en la primera semana de febrero, luego de estar casi un mes internada. La mujer murió tras permanecer en el nosocomio con el 30 por ciento del cuerpo quemado; habría denunciado amenazas provenientes de su ex pareja, Carlos Quintana. El hombre fue imputado del delito de “homicidio calificado mediando violencia de género”.

El segundo crimen machista ocurrió en marzo, en Loreto. Antonia Ríos, de 67 años, fue asesinada a golpes y hallada sin vida en las inmediaciones del acceso al balneario de esa ciudad. En este caso la Policía logró la detención de dos hombres de 24 y 30 años que fueron identificados con los apellidos Gómez y Fernández.

En el mes de julio conmovió la muerte de Hilda Beatriz Chué, madre de Marina Navarro, quien sostuvo ante medios de comunicación que en una comisaría de la ciudad no quisieron tomarle la denuncia por violencia de género que había hecho por las amenazas de Juan Alberto Zacarías, hombre que mató a su suegra (de cinco balazos) y luego se suicidó. Días después se encontró el cuerpo de una joven, Eugenia Meza, en avenida Alem y circunvalación por Ruta Provincial Nº 27. La víctima habría sido hallada vestida y con un fuerte golpe en la cabeza.

Después de dos meses, en septiembre falleció María Miño, de 23 años, que estaba internada en el hospital de Mercedes. La mujer fue brutalmente atacada a cuchillazos por un hombre de 52 años, quien era el propietario del inquilinato donde la víctima vivía hace tiempo.

Para referentes de organizaciones de género, la muerte de Abril Fernández, la adolescente que falleció por sobredosis, también es considerado un femicidio. El 23 de octubre, tras estar internada más de dos meses, murió Lorena Zalazar, quien tenía 27 años cuando el 13 de agosto fue agredida por Juan Alberto Guaseti (28), su ex pareja.

En el informe que publicó El Litoral el día 26, con datos de este medio y comparando con información nacional se precisó detalles como el vínculo, edades, denuncias anteriores, entre otros.

Respecto al vínculo de las víctimas con sus victimarios, tres de ellas fueron asesinadas por un conocido (Antonia, María, Abril) y dos de ellas por sus ex parejas, es el caso de Graciela y Lorena. A Hilda la mató su ex yerno, se considera un familiar, y no hay datos de los culpables de la muerte de Eugenia.

En el país, el 88% de los femicidios fueron cometidos por hombres del círculo íntimo y conocidos de la víctima, el 5% fueron por extraños y 7% sin datos. En cuanto a las denuncias previas, se conoce públicamente que Graciela denunció a su agresor por amenazas. También el caso de Hilda, ya que su hija denunció a su ex pareja por violencia de género días antes y lo esperaban para declarar.