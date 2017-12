El refugio sigue sin funcionar y van a elaborar otro protocolo

El próximo miércoles se cumplirá tres meses de la inauguración del refugio para víctimas de violencia de género “Eli Verón” que aún no está disponible para su atención según confirmaron ayer a El Litoral desde la Municipalidad de Corrientes. El protocolo de admisión debía haber sido tratado en el Concejo Deliberante en el mes de diciembre pero no lo hicieron y no se conoce cómo se trabajará en el lugar.

En una visita de este medio ayer al refugio, sólo se encontraba el sereno. Este edificio está equipado, cuenta con camas, aires acondicionados, espacios recreativos entre otros, falta el recurso humano y la admisión a víctimas.

“No había un protocolo, la gestión anterior inauguró sin contar con los recursos necesarios para empezar a trabajar en el lugar. Se requiere de personal idóneo para atender los casos y dar las condiciones necesarias para ese momento. No tiene forma de utilización”, dijo a este diario el secretario Coordinador de la Municipalidad, Hugo “Cuqui” Calvano.

En este sentido, agregó que “la idea es realizar un trabajo interdisciplinario con distintos actores y elaborar un protocolo en conjunto”. “El protocolo anterior incluía actores como la Policía pero no habían acordado un trabajo con ellos, no dialogaron sobre las tareas que iban a realizar, hay que trabajar con varios sectores”, comentó Calvano y adelantó que se reunirían en los próximos días para tratar este tema entre Provincia y Municipio.

Cabe recordar que había un protocolo de admisión en el cual participaron referentes de organizaciones de género luego de criticar la falta de convocatoria a las mismas. De acuerdo a este protocolo iban a admitir a aquellas mujeres que realicen la denuncia previa y en caso de emergencia iban a permitir el ingreso y acompañar a las mismas a realizar la denuncia a una comisaría.