El 2017 fue el año del 35º aniversario de Malvinas, y en las páginas del diario El Litoral se reflejaron momentos de emoción, de ejercicio de la memoria y este final con la confirmación de la identidad de los cuerpos que hasta ahora estaban enterrados en el cementerio de Darwin bajo la placa con la leyenda “Soldado Argentino sólo conocido por Dios”. Al respecto, hace pocas semanas se difundió el caso del correntino Macedonio Rodríguez, de San Luis de Palmar; y ayer el de Gabino Ruíz Díaz, un soldado oriundo de Colonia La Elisa, San Roque, que falleció en las islas y cuyo cuerpo quedó en el Sur sin precisiones del sitio en el que fue inhumado. En tanto que hoy se publica la historia de Higinio Segovia, de Colonia Porvenir, Goya, que también fue identificado en Darwin y ahora su tumba llevará su nombre.

El año malvinero tiene su jornada central el 2 de abril, y en este 2017 la fecha fue acompañada por El Litoral con la experiencia del ex combatiente Ramón Fernández, de la ciudad de Corrientes, un artillero en Malvinas que vivió dos infiernos en su vida. Había pasado 15 años del final de la guerra cuando se hundió en el alcoholismo para alejar los bombardeos en su cabeza, pero finalmente venció ese caos que lo llevó al borde la muerte.

Para el Día del Padre se presentó la historia “Mi papá, mi héroe, el eterno combatiente”, sobre el malvinero Mario Sánchez y su hija Mirna, la cual en 1982 era su beba que lo esperaba en casa junto con su madre. “Mario fue a la guerra cuando ella apenas tenía cinco meses y junto con la madre permanecían en Estación Solari. La vuelta a casa, la dura posguerra y la enseñanza de luchar siempre, se conjugaron en una charla de admiración mutua”, se describió en esa nota.

Luego, en diciembre, se publicó una nota de homenaje al ex combatiente Antonio Millán, a un mes de su fallecimiento. En la ocasión se contó la historia de quien fuera el primer presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Corrientes. “El malvinero fue uno de los puntales de la primera época, la más difícil, de la entidad del sector cuando empezaron a demandar un reconocimiento estatal en la oscura posguerra. Su familia y camaradas lo recuerdan como un entusiasta promotor de unidad y gestión. En los últimos años, se destacó como recopilador de datos específicos sobre Malvinas y los ex conscriptos”, sintetizaba el artículo.

Así se llegó al cierre de este año con los tres casos de correntinos identificados en el cementerio de Darwin, una actividad que continuará seguramente en este 2018. La causa Malvinas en la memoria. (GAL)