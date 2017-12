El 2017 se despide con una térmica de 37° y el 2018 llega con tormentas aisladas y 28°

Ante las altas temperaturas y los festejos de la llegada del Año Nuevo, la ciudad ya cuenta con las 5 playas municipales habilitadas, pero el tiempo sólo acompañará hoy con 37° para disfrutar del sol y del río. Ya que para mañana, se anuncian tormentas aisladas en las primeras horas de la jornada y precipitaciones para la tarde, clima que truncaría el festejo del primer día del año en los balnearios.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia para hoy, último día del año 2017, cielo algo nublado con una temperatura mínima de 23° que trepará hasta los 37°. Mientras que para mañana, 1 de enero, la máxima descenderá casi 10° y sólo alcanzará los 28°, con tormentas aisladas durante la mañana, mientras que por la tarde, se anuncia tiempo inestable con precipitaciones.

Playas

En costanera Sur ya se encuentran habilitadas 4 de las 5 playas municipales y en relación a los operativos ante la gran concurrencia de gente en la zona, el segundo jefe de la reciente Unidad Especial 21 “Policía Turística”, comisario Gerardo Torres comentó que “el primer día del año, se contará con los 35 efectivos del cuerpo, los cuales iniciarán sus labores desde las 13”.

Sobre los balnearios recalcó que “el ingreso al agua es hasta las 20 y pedimos a los padres que colaboren, y que los bañistas no concurran a las zonas no habilitadas. Espero que no se repitan los casos, ahora se colocó nueva cartelería en el lugar”, informó Torres.

Cabe recordar que los bañistas cuentan con el servicio de transporte gratuito, desde el puerto local hacia las playas. Además ayer se instaló un centro sanitario en zona de playa Arazaty, en costanera Sur para brindar asistencia médica en casos de emergencia.