Este año hubo mayor movimiento en la Terminal de Omnibus de Corrientes para Navidad que para Año Nuevo según comentaron a El Litoral desde la boletería y desde la Oficina de Informes. Además, sostuvieron que la demanda está baja en comparación a la temporada 2016/2017 y que empresas que tenían 14 colectivos destinados a, por ejemplo, Retiro, hoy sólo colocan 4 por la baja venta de pasajes.

“En Navidad hubo mucho más movimiento que el fin de semana pasado. Hubo muchos colectivos de Buenos Aires que llegaron a Corrientes y luego los pasajeros fueron al interior provincial. Para esta semana, la primera quincena de enero, no hay tanta demanda. El sábado pasado (30 de diciembre) fue el día que más colectivos entraron y salieron pero no fue mayor al sábado 23”, comentaron a este diario desde la Oficina de Informes.

A la vez, el empleado consultado agregó que “en algunas buenas épocas, por ejemplo la Empresa Itatí salía hacia Retiro en esta fecha con 14 colectivos y ahora sólo con 4 coches”. “Para las provincias de Salta y Jujuy también hay demanda, pero son más mochileros que llegan desde diferentes países”, continuó.

Desde la Empresa Silvia, Cynthia relató que “ahora está todo mucho más tranquilo, días anteriores llegaron muchos colectivos ahora son más los que se van, por las vacaciones”. “Para Año Nuevo hubo menor movimiento que en Navidad, el 23 y 24 tuvimos que colocar refuerzos para las provinciales y para los que llegaban desde Retiro. Para los tres primeros días de enero tenemos colectivos completos pero no tuvimos la necesidad de colocar refuerzos”, indicó.

“Hasta el 29 hubo mucho movimiento ahora hay menor demanda. Para nosotros el día 29 fue el más concurrido, pero todos los días fueron constantes. Nos piden muchos pasajes para Iguazú, a esta ciudad van muchos jóvenes”, contó Alfredo de Río Uruguay.

Por otra parte, desde Aguila Dorada, Gabriel relató que “para esta semana está todo muy tranquilo, habrá más gente que viaje o que llegue para cuando termine la primera quincena de enero, días antes ya están comprando pasajes”.

“El día 30 todos los colectivos salieron completos. Para nosotros hubo más movimiento para Año Nuevo que para Navidad. Viajaron muchos hacia Buenos Aires y Puerto Iguazú, familias y parejas en su mayoría”, dijo y coincidió: “Hubo un descenso en la demanda de pasajes en comparación a años anteriores, llegan coches llenos pero sin refuerzos”.

Para la empresa Norte Bis, también hay una baja demanda. “El jueves y viernes fueron los días de la semana que más salieron y desde Buenos Aires los colectivos llegaban repletos”, contó Fabián de la boletería de Norte Bis.

En un recorrido que realizó El Litoral ayer en la Terminal de Omnibus, se pudo notar un escaso movimiento de pasajeros. No en todas las boleterías se estaba trabajando, sí hubo una muy requerida cuyo destino principal era Brasil.

El dato

Desde las boleterías de la Terminal de Omnibus de Corrientes adelantaron a este diario que el sábado fue la fecha con mayor movimiento. Esto se cumplió en Navidad porque salieron más coches, pero la demanda para estas fechas es menor al año pasado.