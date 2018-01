Sin nacimientos en clínicas privadas ni en el Llano

En el servicio de Maternidad del Hospital Llano no se registraron nacimientos durante las primeras horas del 2018. Asimismo, desde algunos centros de salud privados indicaron que no tuvieron actividad de este tipo en la jornada de ayer. “Hasta ahora no hubo nacimientos, el último lo tuvimos ayer (por el domingo) a las 21.30”, comentaron a El Litoral desde la Clínica Iberá.

Vale recordar que el año pasado el primer nacimiento en Corrientes ocurrió a las 00.01 en el Vidal.