Alberto Medina Méndez

amedinamendez@gmail.com

Twitter: @amedinamendez

Las intensas jornadas electorales ya son parte de la historia. La disputa arrojó un resultado y tanto la sociedad como la política tomaron nota de aquella importante decisión de los votantes en ese momento tan particular.

Empieza una etapa diferente con sus propias características. Las urnas se tomarán vacaciones, breves, pero suficientes para que la política pueda intentar ocuparse de resolver los verdaderos problemas de fondo.

La mayoría de la gente confía en que sucederá lo mejor. Salvo los opositores fundamentalistas, esos que opinan con el prisma partidario y seguirán despotricando, el resto de la sociedad apuesta a que lo bueno llegará.

Se podría enumerar una larga lista de potenciales escollos con los que probablemente lidiarán los gobernantes de la región en este nuevo ciclo. Muchos de ellos ya están en la agenda y son absolutamente esperables.

Detenerse en estas cuestiones que son muy relevantes sería ver la “copa medio vacía”. Esa no debería ser la idea ahora. Al menos no hoy, en este comienzo de año, en el que todos parecen entusiasmados con lo que viene.

Ya habrá tiempo suficiente, en los meses sucesivos, para revisar todo lo que se hace mal, eso que jamás falta, mientras se señalan los inevitables errores que cualquier gestión comete a lo largo de su accionar cotidiano.

Aunque sea demasiado ingenuo, tal vez sea este el tiempo de dar rienda suelta a los más infantiles anhelos de una sociedad que aún sigue bajo los influjos de ese espíritu tradicional propio de las festividades de fin de año.

La alegría natural, el espontáneo alborozo, cierta cuota de resignación casi religiosa y una dinámica que incita a valorizar lo que se tiene, minimizando la trascendencia de algunos eventos negativos, inundan hoy el ambiente.

Esta es, entonces, una oportunidad irrepetible, única, que sucede inexorablemente cuando se inicia un nuevo año. Hasta los más escépticos desean prosperidad a todos y esperan que los sueños se hagan realidad.

Claro que hay mucho de cinismo en esas habituales consignas, pero también ciertas ganas irracionales de que se instale una impronta triunfalista que traiga consigo un círculo virtuoso de hechos favorables.

Los gobiernos del Nordeste argentino tienen en sus manos un enorme desafío que deben aprender a administrar. La gente intuye que el panorama no es sencillo y le cuesta imaginar que todo se resolverá muy pronto.

“La región necesita de una clase política diferente. La famosa llegada de una nueva generación es, por ahora, parte de la retórica que se ha instalado con cierta candidez. La tarea consiste en darle contenido a ese discurso vacío para lograr que las renovadas formas sean realmente diferentes”.



Sin embargo, por algún extraño mecanismo, existe la idea generalizada de que este año todo será un poco mejor. Existe una expectativa elevada y ese dato no debe, ni puede, ser soslayado por quienes gobiernan.

Siguiendo en esa línea optimista, vale la pena recordar aquellas cuestiones vinculadas a la paz social que se respira y a ciertas modestas certezas económicas. Claro que son una fortaleza que hay que seguir consolidando.

Los gobernantes saben que con eso no alcanzará en el futuro porque las demandas de la sociedad son siempre evolutivas y lo que se ha conseguido siempre se convierte en el nuevo piso para ir en búsqueda de lo siguiente.

Así como por momentos el pesimismo se transforma en moneda corriente, en esta etapa del año todo parece que será extraordinariamente fabuloso. La realidad está probablemente en el justo medio. Y eso hay que comprenderlo para no perder el eje y seguir con los pies sobre la tierra.

Los políticos que toman decisiones no deberían relajarse y asumir, en todo caso, que el “aura” que rodea a esta etapa no es producto de sus circunstanciales talentos sino de una típica situación de rutina.

Lo inteligente sería que aprovecharan este tiempo maravilloso, esta ocasión que no se puede clonar, ya no para convencerse de la confianza infinita que la gente les tiene, sino para afinar sus proyectos, darles consistencia y empezar a trabajar con más seriedad de cara a lo que viene.

La región necesita de una clase política diferente. La famosa llegada de una nueva generación es, por ahora, parte de la retórica que se ha instalado con cierta candidez. La tarea consiste en darle contenido a ese discurso vacío para lograr que las renovadas formas sean realmente diferentes.

La gente ha desplegado una “alfombra roja” para que eso suceda. Espera no sólo muchos buenos resultados, sino también que aparezcan esos nuevos modos, que sin resolver nada ayudan a transcurrir la transición entre lo que ha quedado por detrás y lo que finalmente vino para quedarse.

“Ya habrá tiempo suficiente, en los meses sucesivos, para revisar todo lo que se hace mal, eso que jamás falta, mientras se señalan los inevitables errores que cualquier gestión comete a lo largo de su accionar cotidiano”.



Todo esto pretende ser una reflexión muy propia de este enero tan particular. Hay más de voluntarismo que de realismo, pero tal vez sirva para generar esos espacios ideales para la llegada de mejores vientos.

La última palabra siempre la tienen los dirigentes políticos, esos que realmente toman las determinaciones relevantes, los que gobiernan las diferentes jurisdicciones desde cada uno de sus puestos de trabajo.

Claro que también la gente tendrá su oportunidad. Serán los ciudadanos los que juzguen el accionar de sus gobernantes al final del camino. Es entonces cuando tienen la ocasión de ratificarlos en sus cargos por algún tiempo adicional o ponerles un límite a su inconducente despliegue de poder.