En las últimas dos semanas del año, por diferentes causas, fueron detenidos cuatro ex funcionarios municipales y la pareja de uno de ellos. Tres integraron los gabinetes de los ex intendentes de Perugorría, Angelina Lesieux y Jorge Corona, quienes siguen prófugos. Mientras que a los curuzucuateños, el último sábado también les denegaron el pedido de excarcelación.

Quienes permanecen alojados en la Alcaidía de Curuzú Cuatiá, fueron arrestados por orden del juez de Instrucción, Martín Vega, en respuesta a pedidos realizados por la Fiscalía. No obstante, la situación procesal de todos no es la misma.

El pasado 19 de diciembre, detuvieron tanto a quien fuera la tesorera del Municipio de Perugorría, Patricia Vera como así también a la ex secretaria de Gobierno, Sabrina Lammens. Ambas, tras ser arrestadas en la localidad, fueron trasladadas a la Alcaidía de Curuzú Cuatiá, donde aún permanecen.

Al día siguiente, más precisamente en la madrugada del pasado miércoles 20, fue detenido en Santa Lucía, el ex auditor comunal, Ernesto Moray Mussio.

Las tres personas citadas están siendo investigadas en el marco de una causa iniciada por una denuncia de la Oficina Anticorrupción de la Nación por presuntas anomalías en la administración de unos $45 millones que arribaron a las arcas comunales para ejecutar varias obras, entre ellas, 40 viviendas, un puente, una ciclovía, etc. Por el mismo caso, también el juez ordenó la detención de los ex jefes comunales, Jorge Corona y Angelina Lesieux, quien además el pasado 10 de diciembre juró como edil.

Un par de semanas

Vera, Moray Mussio y Lammens y Moray fueron convocados a declarar el miércoles 20 del 2017 pero sólo la ex secretaria de Gobierno de Perugorría lo hizo. Mientras que los otros dos, se abstuvieron. En tanto, tal como informó este diario, una abogada solicitó la eximición de prisión para Corona y Lesieux. Un pedido que, ese mismo jueves 21, fue denegado por Vega que planteó que precisamente no sólo existía riesgo de fuga, considerando que hacía más de 24 horas que los había declarado prófugos, sino que además podrían entorpecer el proceso de investigación.

Desde la defensa de los ex intendentes manifestaron a El Litoral que “en realidad, ellos están de viaje, era un descanso programado”. Al mismo tiempo, anticiparon que apelarían la denegatoria al pedido de eximición de prisión porque “ellos todavía no están procesados, sólo imputados”. Sobre este nuevo planteo, tendrá que resolver la Cámara de Apelaciones de Mercedes.

Pero más allá de esto, desde la Juzgado de Curuzú sostuvieron que siguen buscando a Corona y a Lesieux. Al mismo tiempo acotaron que “las fuerzas de seguridad, incluida la Interpol, están notificadas de que existe una orden de detención para los dos”.

Nuevo allanamiento

También el juez Vega, el pasado viernes 29, ordenó la detención de quien en los últimos doce años ejerció diferentes funciones en la Municipalidad de Curuzú, Eduardo Ocampo y de su pareja, Anabella Aranguiz. En este caso, los arrestos se concretaron en el marco de una investigación que en junio del año pasado comenzó por el presunto hurto de energía y que derivó en una causa de supuesto enriquecimiento ilícito. Y, tal como informó este diario, en el anteúltimo día del 2017 fueron allanados cuatro inmuebles, en los cuales secuestraron indumentaria para personal municipal y varios elementos para alumbrado público. Una cuestión que señalaron como no menor considerando que Ocampo también ejerció como encargado de Electrotecnia.

Tanto el citado ex funcionario como su pareja, solicitaron la excarcelación pero esta le fue denegada.