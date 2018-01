Roberto Capará

deportes@ellitoral.com.ar

Acabamos de iniciar un nuevo año calendario. Por antiguas costumbres, se presumen que muchas o pocas cosas deberían cambiar. Son momentos cuando aumentan las ilusiones, los sueños y, por qué no, surgen frustraciones.

El fútbol nacional está empeñado a recobrar la normalidad. No es más el retorno de la paz. Esa que alguna vez hubo, aun cuando no fue completa, pero sí soportables los desmanes convertidos en desastrosas revoluciones con muertes incluidas antes, durante y después de los partidos.

Antes de la navidad, el presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia, lanzó una aseveración o bien, un deseo: “El año próximo volverán los hinchas visitantes a los partidos”.

Es algo que pretende el futbolero. Ese hincha, que cuando tiene a sus adversarios en la tribuna de enfrente, grita y canta más fuerte. Diferentes a quienes sólo buscaron peleas que resultaron fatales desde todo punto de vista.

Es pintoresco en una cancha cuando los hinchas responden con respeto los cánticos y vivas. No así como aquella noche en la Bombonera cuando una bengala cruzó la cancha, de arco a arco, y se quedó con la vida del simpatizante de Racing, Roberto Basile. Hace muchos años, pero lamentable vandalismo inolvidable.

El dirigente del fútbol quiere que vuelvan los hinchas visitantes, mientras las autoridades de la Seguridad Nacional sostienen que “faltan hacer muchas cosas”.

Mientras existe la dicotomía típica de nuestro fútbol como que en los partidos por la Copa Argentina concurren seguidores de los dos equipos, pero en canchas neutrales. En cambio, no se resiste esa presencia en el estadio del dueño de casa, porque nacieron las riñas entre los detestables que hacen las veces de local.

Queda mucho por hacer. Deberán cambiar diversas cuestiones para nada fáciles. La reciente reacción del técnico de la Selección, Jorge Sampaoli, asestó una intolerante mancha futbolera a la sociedad que generó un tema que deberá analizar la dirigencia del fútbol.

Tal vez sea el inicio del claro deseo para la vuelta del hincha visitante.