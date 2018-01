Entre el Hospital J.R Vidal y el Juan Pablo II, llegaron a superar, entre los dos nosocomios, 20 lesionados por pirotecnia. Desde el Servicio del Quemado del Pediátrico, comentaron a El Litoral que se llegó a triplicar en comparación al año pasado y que hace varios años no había tantos pacientes atendidos por el mal uso de fuegos artificiales.

“Hubo muchos pacientes que tuvieron que ser atendidos en la noche del 1 de enero y previo a esta fecha. En Navidad atendimos, los días 27 y 28 de diciembre, no más que cuatro niños. Esta vez aumentó bastante el número”, dijo la jefa del servicio del Juan Pablo II, Marta Vergara.

La médica que trabajó en urgencias para Año Nuevo, Laura Ricagno, explicó: “Van a empezar a llegar mañana (por hoy) para ser atendidos en el servicio los chicos que fueron tratados en urgencias por el mal uso de la pirotecnia. Esperamos entre 15 y 20 niños”.

“Hay dos niños internados por lesiones de este tipo en el hospital, otro niño fue atendido por una lesión ocular también por el mal uso de la pirotecnia. Salvo esos dos internados por lesiones graves, los demás van a estar llegando a los consultorios. Los dos más graves que están internados son para clínica traumatológica, no conocemos la especificación del caso seguramente por la mala manipulación de la pirotecnia”, comentó la doctora Ricagno y agregó que “todos son de capital, sólo uno del interior que ya volvió a su casa”.

Los pacientes tuvieron lesiones de manos y uno sólo en el ojo. El niño con lesión ocular fue recibido en atención ambulatoria por un oftalmólogo. Los pacientes son menores de 10 años.

“Hubo más casos que en Navidad cuando sólo recibimos a cuatro niños y uno con una lesión grave. En comparación a otros años podemos decir que hasta se triplicó el número de chicos atendidos por este tema. A pesar de las recomendaciones y las campañas de concientización este año creció la cifra de lesionados”, expresó Ricagno.

A la vez, agregó que “habría que conseguir una resolución de Pirotecnia Cero para disminuir este número”.

Por otra parte, en el Hospital Vidal, el director Horacio Sotelo dijo: “Hubo entre 7 y 9 pacientes que fueron atendidos por el mal uso de la pirotecnia, en Navidad fueron unos 6. Algunos de ellos estaban alcoholizados”.

“Hubo una atención similar a la Navidad, el número de intoxicados por alimentos y ataques de vesícula fue alta. No respetaron la cadena de frío y estaban en mal estado algunos alimentos como la mayonesa. También hubo consultas por el consumo de alcohol”, indicó Sotelo a El Litoral.

Por otra parte, en el Hospital Escuela “José F. de San Martín”, no hubo ingresos de lesiones por pirotecnia, pero sí hubo lesionados por peleas. “Ingresaron 15 personas y uno en muy mal estado que tuvo que ser derivado al Instituto de Cardiología porque le cortaron el cuello con un arma blanca y se tuvo que reparar la arteria”, dijo el director del centro de salud, Alfredo Revidatti.

Respecto a siniestros viales, 12 personas ingresaron por accidentes de motos y ninguno tuvo complicaciones graves.

“Siempre en Año Nuevo tenemos más cantidad de ingresos que en Navidad y generalmente son más los lesionados en accidentes que en peleas, pero este año tuvimos más lesionados por peleas que accidentes”, indicó el doctor.



El dato

En Navidad hubo 4 atenciones por lesiones causadas por pirotecnia, mientras que en Año Nuevo hubo entre 15 y 20 pacientes.