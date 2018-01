Luego de una persecución, la Gendarmería secuestró en la localidad de Paso de la Patria más de 600 kilos de marihuana que fue abandonada en un automóvil de alta gama. Sus ocupantes se dieron a la fuga.

Todo comenzó durante un control realizado el domingo por efectivos del Escuadrón 48 sobre la Ruta Nacional 12 a la altura del kilómetro 1.056. Al lugar llegó un vehículo que no al no acatar la orden de detención, se alejó del lugar a toda velocidad.

Tras un seguimiento controlado a dicho rodado, los gendarmes lograron alcanzarlo a la altura del kilómetro 1.053 de la Ruta Nacional 12. Ante dicha situación, el conductor y otra persona que lo acompañaba abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga a pie por una zona de monte y espesa vegetación. Y pese a un intenso rastrillaje por las inmediaciones, no se pudo dar con el paradero de los mismos.

Luego, se procedió a la identificación el vehículo que resultó ser un Toyota Corolla y al efectuar el control se observó que en el interior transportaba veintidos bultos que contenían paquetes rectangulares similares a lo utilizados para el traslado de estupefacientes. Al abrir los paquetes, se constató que contenían sustancia de origen vegetal por lo que se procedió a realizar el test de orientación, que arrojó resultado positivo para Cannabis sativa. Al realizar el pesaje, dio un total 664,802 kilos.

En el caso intervino el Juzgado Federal de primera Instancia 1 de la ciudad de Corrientes, a cargo del doctor Carlos Vicente Soto Dávila. Cabe destacar que la terea se efectuó en el marco del Operativo Conjunto Abierto de Frontera (Ocaf) de Corrientes, programa que impulsa el Ministerio de Seguridad y coordina el secretario de Fronteras con la Policía de Corrientes y fuerzas federales.

La cifra

20

Bultos de marihuana fueron hallados dentro del automóvil abandonado a la vera de la Ruta Nacional 12.