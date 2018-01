Robaron en una heladería

Mientras se celebraba la llegada del Año Nuevo, delincuentes ingresaron a una céntrica heladería de la Capital y se llevaron una importante suma de dinero de la caja registradora.

El hecho delictivo ocurrió ayer alrededor de las 0.30 en el local comercial ubicado en inmediaciones de las calles Belgrano y Catamarca, cuando se realizaban los festejos por la llevado del 2018. Al comercio dedicado a la venta de helados habrían llegado dos sujetos desconocidos y tras romper el blindex ingresaron a la heladería.

Los supuestos delincuentes se dirigieron directamente a la caja y se llevaron todo el dinero que se había recaudado por la venta de los productos durante todo el día. No se pudo conocer el monto de lo robado, pero fuentes no confirmadas dijeron que serían 13.000 pesos. Una vez obtenido el botín, se dieron a la fuga sin dejar rastros. Tras la denuncias, se iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los autores del delito.

Por otra parte, de una vivienda particular sustrajeron, mientras sus dueños no estaban, una importante suma de dinero.

El domicilio damnificado está ubicado por calle Gobernador Gallino al 500 de nuestra ciudad donde sujetos desconocidos, tras violentar la puerta de acceso. accedieron al interior de la finca y se alzaron con una importante suma de dinero en efectivo, cuyo monto no trascendió. Según se supo, los delincuentes aprovecharon que los dueños no se encontraban y cometieron el delito.

En el caso intervino la Comisaría Sexta.