El censo municipal se extenderá hasta el día viernes. Luego la Municipalidad tomará definiciones al respecto, en las redes sociales se denunció que se cesanteará a 800 neikes. La medida no fue confirmada ni negada por los funcionarios.

“El censo continúa hasta el viernes, igual ya no queda mucho por censar”, dijo a El Litoral el jefe de gabinete municipal, Hugo Calvano.

La Municipalidad ya censó a 3.393 empleados, desde el viernes 22 de diciembre. Este trabajo se extenderá por lo menos hasta que finalice el cronograma del pago de haberes del mes de diciembre, es decir el viernes, y se lleva adelante de manera simultánea en el Palacio Municipal, la Caja Municipal de Préstamos y la Agencia Correntina de Recaudación (Acor).

Los empleados de planta permanente, contratados, de gabinete y quienes estén bajo el Programa Social de Formación Laboral y Promoción del empleo Neike Chamigo, deberán presentarse con su DNI.

Están exentos de realizar el censo los trabajadores del Concejo Deliberante, los que están gozando de su licencia anual (deberán presentar el respectivo comprobante en la Caja Municipal al momento de cobrar sus haberes) y aquellos que se encuentran bajo el programa social Argentina Trabaja.

Realizado por la Subsecretaría de Modernización, el breve cuestionario que deben responder los empleados se basa en su situación laboral actual, formación académica y de índole personal. Este trabajo le permitirá a la gestión comunal tener un diagnóstico de situación y reordenamiento de sus respectivas áreas.

El programa que se está utilizando para la realización del censo fue desarrollado en su totalidad por la Subsecretaría de Sistemas de la Información. Se trata de una aplicación interna que posibilita que los datos sean procesados de manera rápida y de fácil acceso.

El sistema es dinámico y no dura más de cuatro minutos. Además permitirá tener los resultados en un corto tiempo y al finalizar se elaborará un informe general que será distribuido a cada una de las dependencias.