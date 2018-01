El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) realizó un balance de año en el que aseguró que “hemos atravesado un año muy difícil y nos esperan momentos más difíciles aún”.

“Durante 2017, nos vimos en la contínua tarea de ponerle el pecho y la espalda, también la inteligencia y la búsqueda de consenso en pos del bienestar de toda la familia judicial y de la sociedad en su conjunto. Nos ha tocado afinar los números para obtener 30% de mejora salarial en blanco. Hemos presentado y tratado de encontrar soluciones conjuntas a las inquietudes de los trabajadores como: licencias prolongadas; discriminación en las licencias especiales para cursos hasta con viáticos para los magistrados y funcionarios y no para los empleados; modificación arbitraria del artículo 42 de la feria con los probados negativos resultados; reclamos por incorporación del presentismo al básico y la modificación de la licencia por razones de salud psíquica y/o emocional, entre otras cuestiones”.

“El flagelo de la violencia laboral y el proyecto de ley presentado tres veces en la Legislatura; permanentes inconvenientes en el sistema informático; el presupuesto 2018, manteniendo el Ejecutivo en vilo al Poder Judicial porque lo que recortan es lo que luego dan como refuerzo de partida tras idas y venidas de este sindicato; las reformas de Justicia 2020 que nos desvelan y rechazamos profundamente conjuntamente con la reforma previsional y laboral, porque violan los derechos amparados por la Constitución nacional, tratados y leyes internacionales”, agregan.

“A todo esto debemos sumarle la inequidad en el adicional para jueces de paz, violando nuevamente la Ley de Enganche, modificando por acordada lo normado por ley (nada nuevo en realidad, porque ya lo han hecho con la licencia gremial y el derecho a huelga, incluso con dictamen de la OIT, somos el único gremio proscripto del mundo democrático)”.

“No bajamos los brazos y perseveramos dentro de la ley, en la lucha por beneficios para afiliados y no afiliados. Los invitamos a ver en la página convenios con sindicatos y mutuales, la participación en observatorios, coordinadora de gremios, etc”.

“Todo esto a pesar también del intento por introducir por la ventana representantes no genuinos para los trabajadores judiciales. La breve reseña de lo actuado en 2017, no nos deja sin fuerza, por el contrario, el apoyo constante y el compañerismo de los trabajadores y algunos funcionarios y magistrados, nos alienta ya que la dignidad de los judiciales no se negocia”, concluyen.