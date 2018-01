Reemplazarán los lomos de burro por otro sistema de reductores de velocidad

El área de Movilidad Urbana del Municipio tiene previsto quitar de la ciudad los actuales lomos de burro y reemplazarlos por nuevos reductores, con un sistema que aseguran que traerán menos complicaciones a los conductores. Consultado sobre esta cuestión, el secretario de ese sector, Jorge Sladek, comentó a El Litoral que “vamos a sacar los que están ahora porque no cumplen con su función”, aseguró.

Asimismo, el funcionario comunal adelantó que “la idea es colocar unos que son de un material relativamente flexible, que al pasar el vehículo por encima se hunde levemente”. Asimismo, Sladek aclaró que “son muy efectivos porque obliga al conductor a bajar la velocidad y al mismo tiempo no genera daños en los vehículos”. Es que, según expresaron desde el Municipio, son varias las dificultades que se presentan con los actuales reductores de velocidad. Sladek explicó en este sentido que “rompen el tren delantero de los autos y es peligroso para los motociclistas que pierden el equilibrio y pueden caer al asfalto”.

Además, hacen hincapié en la falta de mantenimiento que tienen desde hace tiempo muchos de los lomos de burro, por ejemplo, no poseen la pintura reflectiva correspondiente y son difíciles de divisar durante la noche. Asimismo, son varios los que carecen de señalización o se encuentran rotos, lo que agrava aún más esta cuestión. Si bien la renovación de los reductores es uno de los proyectos más firmes en materia de Tránsito, desde la Comuna indicaron que aún no tienen plazos previstos para iniciar los cambios, aunque la idea es hacerlo de manera progresiva.