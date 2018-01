A semanas de su visita a Chile, aún no se sabe si el Papa sobrevolará la Argentina

El momento no está descartado que durante los 12.504 kilómetros del vuelo de Alitalia, el trayecto sin escalas más largo que hace la compañía, Fracisco vaya a sobrevolar espacio aéreo del país.

A menos de dos semanas de la visita que hará a Chile y Perú, aún no sabe si el papa Francisco sobrevolará el espacio áereo argentino en el vuelo que lo llevará directo desde Roma a Santiago el 15 de este mes.



Recién esta semana los pilotos de Alitalia informarán a la Secretaría de Estado vaticana el plan de vuelo para las 16 horas 10 minutos que el pontífice hará en un Airbus A330, acompañado por Télam y otros medios a bordo, para dar inicio a la visita a Chile, entre el 15 y el 18, e inmediatamente después a Perú hasta el 21.



Por el momento no está descartado que durante los 12.504 kilómetros del vuelo de Alitalia, el trayecto sin escalas más largo que hace la compañía, Jorge Bergoglio vaya a sobrevolar espacio aéreo del país, aunque fuentes del Vaticano consideraron que "no es un debate al que se quiera entrar".