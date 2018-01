La frivolidad, ícono de las fiestas

Por Leticia Oraisón de Turpín

Orientadora familiar.

Estas fiestas de fin de año son religiosas y mundanas las festejan los cristianos y los ateos y también las personas religiosas de otras confesiones. Lo cierto es que se hacen festejos en el mundo entero y la algarabía se difunde y contagia por doquier.

Pero el ícono de las fiestas es desde hace tiempo “la frivolidad”, todo es superficial y vano, artificioso y pueril, casi infantil por la falta de reflexión y respuesta a lo que significa cada día en especial. Se les ha quitado la sustancia, el motivo, la esencia fundamental a los festejos.

La “frivolidad” es la estrella, la vedete, la que comanda todas las acciones y las reacciones de estos días. Proliferan los mensajes, los saludos, los regalos y los deseos, pero la meditación, la oración y la reflexión profunda escasean cada vez más.

Hay mucho ruido, mucho oropel y poca donación. Mucho despilfarro en ornamentos, arreglos, personales y comunitarios y poca ayuda al necesitado, al prójimo, al otro, al “diferente a mí”, a ese que no conozco, pero sé que está y necesita que lo que gasto en cohetes, luminarias y adornos vaya a un pan dulce, una ropa o un juguete para el que no tiene.

Se versea mucho y se hace poco. Todos los que festejamos tenemos humanamente el compromiso de ayudar, de “ver”, de sentir lo que sucede a nuestro alrededor. Esto no es sólo para los religiosos, los practicantes de la religión, esto es un deber comunitario, social y humanitario que debiera ser el protagonista de las fiestas.

Sin embargo, se ve con dolor que cada día la “la frivolidad y la vanidad” se convierten en los íconos de estos festejos.

Se piensa con tiempo en la ropa que se va a lucir, en los regalos que se van a hacer, en la comida que se va a preparar, en los amigos que se va a saludar y en aquellos con los que se quiere compartir las superficialidades que ocuparon todo el ajetreo inútil previo a la Navidad y al Año Nuevo.

Esto no pretende ser un examen de conciencia, pero no estaría mal que por una vez se piense que la ropa que tengo es suficiente y puedo ponerme también en estas ocasiones, y que actuando con un poquito más de sobriedad, tal vez, puedo hacer una donación, un regalo, una ayuda a quien necesita más y tiene menos.

Hay personas extraordinarias que trabajan todo el año en instituciones de beneficencia, sin rentabilidad ni lucro personal, y con un poquito más de ayuda en su labor serían más felices por poder llegar más a fondo en los proyectos que tienen en manos. La ayuda económica es la más fácil, la que cuesta menos, y no consume tiempo, es algo material que puede hacerse fácilmente con un pequeño desprendimiento, que no desgarra, ni lastima, sino en cambio ennoblece el alma y pacifica el espíritu.

Hay que tomar en cuenta que estamos transitando cuesta abajo estos tiempos que debieran servir para mejorarnos, pero en cambio sólo nos devaluamos cada vez más perdiendo lo mejor de la condición humana, la reflexión, el servicio y la donación por un cambio trivial, insustancial y frívolo que no aporta nada a nuestra esencia fundamental de ser espirituales.

Cambiemos los íconos, y actuemos como nos corresponde, con más altura y menos intrascendencias, con más riqueza espiritual y menos dependencias materiales superfluas y prescindibles que limitan y se oponen a nuestro crecimiento personal.

Feliz Año Nuevo y que la paz, que deriva de la generosidad, inunde nuestros corazones; y de alguna manera reconozcamos en cada necesitado la cara del Niño Jesús, pobremente nacido en un pesebre, para cambiar al mundo.