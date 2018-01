Por José Ceschi

¡Buen día! Las violaciones constituyen una realidad cotidiana que tienden a difundirse siempre más. Muchas mujeres quedan embarazadas, y se generaliza la tendencia a considerar moralmente correcto el aborto provocado en mujeres que han sufrido esa terrible experiencia. No viene mal transcribir parte de una carta publicada hace un tiempo por el Dr. Orestes J. Colilas en un diario de Buenos Aires:

“La legalización del aborto no ha logrado impedir los problemas que se decían derivar de embarazos no deseados. Las complicaciones médicas no han disminuido en forma significativa, como tampoco los abortos ilegales y su mortalidad. La independencia sexual de la mujer no ha progresado; peor aún, queda comprometida con decisiones que debe tomar, sufrir y, con frecuencia, costear ella misma...

La violación es un tema complejo, y la posibilidad de embarazo no es el único problema que lo compone. Para dar un principio de solución, algunos países han creado “centros para atención de la mujer violada” y promueven la consulta rápida destinada a lograr los beneficios de la asistencia inmediata. Se mantiene secreto sobre la identidad de la persona afectada, se la asiste asignándola a programas de recuperación y se actúa sobre los principales aspectos: comprobación de la violación y estimación del momento, obtención de material orgánico para identificación del violador, prevención de las infecciones, apoyo psicológico para impedir la confirmación de la denuncia y el aporte de elementos que permitan la afectación psíquica permanente, consejo legal para lograr la confirmación de la denuncia y el aporte de elementos que permitan la identificación del delincuente. Se trata de disminuir la posibilidad de embarazo para evitar la nueva agresión que significaría el aborto.

La despenalización del aborto en la mujer violada no es principio de solución para asistir a esa mujer agredida, que deberá probar que ha sido violada para lograr el pretendido beneficio.

En la violación se debe proteger a la mujer y castigar al delincuente. Hacia él debe dirigirse todo el esfuerzo punitivo y no iniciar la acción atacando a un ser que tuvo la desgracia de ser engendrado tan vilmente”.

Tenga en mano esta carta. Puede venirle bien

¡Hasta mañana!