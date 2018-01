Por Juan Carlos Raffo

Corría el año 1833... y ocurría un hecho que internacionalmente quedaría constituido en una controversia que llega hasta nuestros días. No ocurría precisamente en Corrientes, por el contrario, muy lejos, aunque con el devenir del tiempo mucho tuvo que ver con la dignidad, el coraje y el heroísmo que los hijos de esta tierra exhibieron en Malvinas. Ese día los ingleses, en una corbeta de guerra, ocuparon por la fuerza Puerto Soledad, invadiendo nuestras islas y anexándolas a las posesiones de la corona británica.

El capitán Jhon Onslow, al comando de la Corbeta “Clío” ancló en Puerto Luis de la Soledad, ordenando a José María Pinedo, capitán de nuestra goleta “Sarandí”, única autoridad en ese momento en la isla, que debía arriar el pabellón argentino, por cuanto él -Onslew- venía a posesionarse de las islas “en ejercicio de los antiguos derechos que sobre ellas tenía Inglaterra”.

Pinedo, sin fuerzas para hacerle frente, clavó nuestra bandera en suelo de Malvinas y embarcándose en la “Sarandí” enfiló para Buenos Aires, donde tuvo que dar explicaciones al gobernador del primer estado argentino Juan Ramón Balcarce, quien ejercía el poder al no haber aceptado Rosas su reelección porque no venía acompañada de los poderes absolutos que exigía.

El gobernador de Corrientes Pedro Ferré pronto hizo escuchar su voz de protesta por la usurpación en un manifiesto que registra la historia como una de las expresiones de más alto contenido político e intelectual de la época.