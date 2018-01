En el mes de diciembre las tarjetas Mbareté no estuvieron habilitadas, pero desde el área sanitaria a cargo sostuvieron a El Litoral que esta semana ya podrían volver a ser utilizadas. Las mismas están disponibles desde el mes de mayo pasado y el objetivo era brindar una ayuda a personas sin obra social que necesitaban comprar medicamentos.

Al igual que en meses anteriores, el plástico se utilizará sólo en algunas farmacias adheridas y el monto será el mismo. Se carga un crédito de 300 pesos por mes, que no son acumulables.

“Todavía no están habilitadas, esperamos que esta semana ya lo estén. Durante el mes de diciembre no pudieron ser utilizadas”, dijo a El Litoral el encargado técnico del programa, Juan Martín Cemborian.

A la vez, recordó que “era una tarjeta muy requerida” y que más del 90 por ciento de la gente que la tenía la había usado en las farmacias.

“La modalidad será la misma, en la red Farmar y en el interior en las farmacias adheridas. El monto también será el mismo”, indicó Cemborian.

Las primeras 5 mil tarjetas fueron entregadas el 19 de mayo en un acto presidido por el entonces gobernador Ricardo Colombi. Las mismas son destinadas a quienes no tienen obra social y para la compra de medicamentos, es una tarea coordinada desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia.

Esta tarjeta permitía a sus beneficiarios la compra de remedios sin cargo en la red de farmacias autorizadas, hasta el límite de monto determinado. Se cargaba un crédito de 300 pesos por mes, que no son acumulables.

En el lanzamiento, el año pasado, indicaron que iba a renovarse todos los meses de manera automática.

El tope en Capital era de 20 mil tarjetas y se llegó a este número en el mes de julio. En el interior, las presentaciones del plástico y la entrega continuaron varios meses más; en actos o en algunos operativos sanitarios se hacía la entrega.

Hubo otras fechas, en su mayoría a fines de mes, en que las mismas no eran habilitadas y había quejas de los beneficiarios.