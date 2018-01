Insisten con reclamo por servicio de energía

“Desde el viernes que estoy esperando que personal de Dpec venga a arreglar el fusible aéreo de mi domicilio”, insistió un usuario de Mburucuyá en diálogo con este diario.

Recordó que “el jueves a la noche se quemó el fusible y el viernes hice el reclamo, me dijeron que compre los materiales, lo hice y no vienen a arreglarlo, ya llamé varias veces y no atienden”.

En tanto advirtió que “si no aparecen, llamaré a un escribano para que labre un acta y presentaré a un abogado”. Indicó que el inconveniente se presenta en un domicilio particular de “Rodríguez al 300”.