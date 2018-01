Tras ser notificados telefónicamente el último viernes de que no les renovarían los contratos a 23 trabajadores que cumplían funciones en dos programas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) -HLB y Picudo Algodonero- se reunieron ayer en asamblea en la regional de Gobernador Virasoro, tal como anticipó El Litoral, donde acordaron elevar la solicitud a la central en Capital Federal.

Entre los pedidos establecieron que requerirán una respuesta en un plazo de cinco días y, además, el pase a planta de los trabajadores.

En diálogo con este matutino, el delegado de ATE en Villa Olivari, Walter Ferreira, comentó que “lo que se vio como positivo de las reuniones en Virasoro fue que dentro de la regional van a pedir a la central que nos reintegren. Nosotros continuaremos asistiendo al lugar de trabajo para cumplir con nuestro rol, seguiremos yendo normalmente, aunque mantendremos el reclamo con los carteles y en forma pacífica, como vino siendo hasta ahora”, aclaró

En este contexto, señaló que “23 fuimos los despedidos de la regional Virasoro que incluye a Corrientes y Misiones. De los cuales 9 somos de la barrera sanitaria de Villa Olivari, cinco de Yapeyú, uno de Berón de Astrada, uno de Itatí, uno de Santo Tomé y el resto son misioneros”.

En cuanto a la cuestión salarial, manifestó que “todavía no cobramos diciembre, habitualmente nos pagaban cerca del 22, pero en esta oportunidad no se dio, nos dijeron que posiblemente antes del 10 de enero nos depositen”. En cuanto al plan de lucha contra el Picudo Algodonero, señaló que “desde la regional nos dijeron que dejemos de fumigar los camiones, pero desconocemos si cayó este programa o qué fue lo que pasó”.

Entre los puntos plasmados en el acta de asamblea de trabajadores, resolvieron “tratamiento de falta de presupuesto y viáticos, pase a planta permanente de los trabajadores en condición de contrato”, entre otros.