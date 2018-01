El plantel del Club de Regatas Corrientes regresó en la víspera a los entrenamientos con vistas al encuentro de este viernes, en el estadio “Fantasma” desde las 22, ante Boca Juniors, en la reanudación de la competencia por la Liga Nacional de Básquetbol.

Una de las novedades más importantes del equipo que conduce Gabriel Piccato, fue la ausencia en la vuelta a las prácticas de los jugadores estadounidenses “Alex” Harris y Chevon Troutman, por distintos motivos.

El alero Harris ya está en la Argentina, pero por problemas de equipaje, retrasó su regreso a Corrientes; en donde tenía previsto llegar en la noche de ayer, por lo que hoy se estaría sumando a los trabajos en doble turno.

Lo de Troutman es más complejo, ya que recién se incorporaría al plantel el jueves por la noche. Debido a esto, hay mucho malestar en la dirigencia “remera” por la situación, más teniendo en cuenta todo lo que se lo esperó en el inicio de la temporada, al punto que no jugó el torneo Súper 20.

Con este panorama Troutman llegaría al partido con Boca sin ningún entrenamiento previo, afectando la estructura del equipo en este inicio de año nuevo.

En tanto que el base Leemire Goldwire, quien viene de una larga inactividad a raíz de un desgarro en el gemelo de la pierna derecha, en la reanudación de los entrenamientos, después del paréntesis por las fiestas, realizó trabajos de campo, en forma diferenciada.

Goldwire no ve acción desde el encuentro ante Ferro Carril Oeste, en la primera gira “Fantasma” en la Liga Nacional, en donde precisamente se lesionó; por lo que faltó a los juegos ante Obras, Instituto, Comunicaciones y Estudiantes.

El resto del plantel trabajó con absoluta normalidad, incluido el pivote Fernando Martina, que no jugó en Concordia ante Estudiantes (derrota por 100 a 94), por una lumbalgia aguda.

Entradas para el viernes

Hoy dará inicio la venta de entradas a plateas para el encuentro ante Boca Juniors, a jugarse este viernes en el estadio “Fantasma” por la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El valor de las entradas a plateas es de: $300 para no socios, y $200 para socios.

En tanto que los socios con la cuota “al día” dispondrán de entradas populares sin cargo limitadas, las que se entregarán únicamente el viernes de 18.30 a 20.30 horas en la Tesorería del club.