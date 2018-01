En el centro de la ciudad el movimiento fue mucho menor en Año Nuevo que en Navidad y aún más bajo que en el 2016. En estos días, desde algunos negocios esperan volver a tener buena demanda por la festividad de los Reyes Magos que se celebra el 6 de enero.

Desde jugueterías ubicadas en la peatonal Junín y bazares, donde también venden artículos para los niños, contaron a este medio que están comenzando a llevar los regalos pero que esperan que haya más ventas a partir de mañana. Los precios son muy variados pero, como en otros años, los más requeridos son aquellos cuyas marcas se publicitan en los canales infantiles.

En los comercios se pueden encontrar productos desde 100 hasta 5 mil pesos o más. Hay algunos novedosos como un huevo que requiere una aplicación en el celular para buscar a una mascota, y otro que es coleccionable y tiene muñecas dentro del mismo.

“En Navidad se vendió de todo. Ofrecemos unos huevos con una aplicación muy requeridos, son hatchimals. Estos cuestan unos 5 mil pesos. También se llevaron patines de Soy Luna y todo lo que sea de esta línea”, comentó Tamara de Ta Te Tí.

Además, señaló que “ya están llevando los regalos para Reyes, están aprovechando una oferta de muñecas Barby a sólo 320 pesos”. Otro de los encargados del local, Mauricio, dijo que “hay regalos desde los 100 pesos hasta los 5 mil pesos, llevan de todo”.

Por otra parte, desde un negocio multirrubro ubicado frente a la plaza Vera, uno de los encargados dijo a El Litoral que “esperamos que las compras para Reyes aumenten el día jueves”. “Ahora está todo muy tranquilo, se vendió mucho para Navidad y la demanda bajó en Año Nuevo, sin embargo, nos sorprendió que este año se vendió mucho todo lo que es bazar, llevaron todo lo que sea para preparar la cena como ser vasos, copas, platos, cubiertos y otros”, contó Darío.

“Siempre compran a último momento los juguetes, creo que el jueves y también el viernes serán los días que más gente tendremos en el negocio llevando juguetes”, agregó.

Desde La Llave del Chaco, el encargado comentó: “Todavía no comenzó la venta para los Reyes, siempre empieza más cerca de la fecha, por eso pensamos que el jueves comenzará el mayor movimiento de ventas”.

“En Navidad se vendió muy bien, todavía no tenemos una proyección para hacer una comparación con el año anterior, sí podemos decir que el aumento de los precios en la mercadería en este local sólo fue del 15 por ciento”, indicó Fabián.

En este comercio, “por la alta demanda de algunos juguetes específicos hubo faltante de estos mismos”. “El año pasado nos pasó lo mismo, pensamos que este año iba a ser diferente, llevaron todo lo que había de unos huevos que trae una muñeca que se colecciona, no sabés qué muñeca trae hasta que se abre el paquete. Mucho antes de Navidad todas las jugueterías nos quedamos sin este producto”, contó el encargado de una de las tradicionales jugueterías de Corrientes.

Al igual que en otros comercios, “se vendió todo lo que sale en la televisión, no sólo la marca Disney”. “Los chicos piden lo que ven en las publicidades de sus canales”, comentó.

En el centro de la ciudad se pueden encontrar juguetes a bajo costo, autos o camiones para los niños a 70 pesos en bazares, como así también para las niñas para jugar a la cocina, entre 70 y 130 pesos en negocios multirrubros. En otros hay cocinas de plástico a 2.300, muñecas a unos 400 pesos y bicis alrededor de 4 mil pesos.

El dato

La demanda varía mucho, pero buscan juguetes novedosos, como unos huevos con una muñeca coleccionable y los que salen en la televisión.