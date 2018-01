El vicepresidente Gonzalo Saravia dijo que es el presidente a cargo, ya que el anterior fue destituido por la Comisión Directiva por no presentar balances del club y no tomar parte de las reuniones. Juan Igarzabal sostiene que él sigue siendo el titular y que la reunión destituyente no es válida.

Por si al presente futbolístico de Mandiyú le hiciera falta, sus dirigentes continúan enfrascados en peleas intestinas que muy flaco favor le hacen a la institución, que hoy como nunca necesita que todos tiren del mismo carro para apoyar al cuerpo técnico y jugadores que buscarán conservar la categoría del equipo en el torneo Federal A.

El cabaret dirigencial escribió en las últimas horas un nuevo y triste capítulo, con dos sectores de la Comisión Directiva totalmente enfrentados, quienes se arrogan la presidencia del club.

Fue así que primero comenzó a circular sendas notas enviadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Correntina de Fútbol, informando que el presidente, Juan Ignacio Igarzabal fue destituido por unanimidad, en reunión ordinaria de Comisión Directiva del pasado 21 de noviembre de 2017.

Luego fue el turno de Gonzalo Saravia, el vicepresidente primero de la institución, quien señaló a medios radiales que como consecuencia de lo informado a los organismos futbolísticos y la Inspección de Personas Jurídicas, él había tomado a su cargo la presidencia, por orden sucesorio.

“Este año arrancamos con un desafío nuevo. Estaba como vicepresidente del club, y ahora con la destitución del presidente Igarzabal me toca la función de presidir la institución”, señaló Saravia en declaraciones realizadas a radio Sudamericana (100.5 Mhz), agregando como dato que “al único que se lo destituye es al presidente, la Comisión Directiva sigue funcionando normalmente”.

Saravia justificó la destitución debido a la falta de presentación del balance del año 2016 del club (el de 2017 tampoco fue presentado), y en las sucesivas ausencias de Juan Ignacio Igarzabal a las reuniones de comisión directiva realizadas.

La respuesta no tardó en llegar. En el mismo dial, Igarzabal aseguró: “Sigo siendo el presidente de Mandiyú”. Y continuó: “Sobre la versión de la destitución no hay nada expedido por Personería Jurídica, no hay ninguna resolución, es más esa reunión de la que ellos hablan es nula y nunca hemos sido invitados”.

“Han hecho votar a vocales suplentes, habiendo vocales titulares que no han sido invitados a la reunión de Comisión; han votado revisores de cuenta que tienen voz pero no voto. La verdad no sé cómo resolvieron y llegaron a esa resolución en la Comisión”, se preguntó Igarzabal.

Consultado si el club se encuentra camino a una intervención, Igarzabal manifestó: “Ojalá que no”, y aportó una luz en medio de las tinieblas: “El camino correcto (para encontrar una solución) sería una conciliación, pero bajo algunos términos.

Lo cierto es que el plantel profesional deberá regresar a las prácticas el viernes 5 de enero, sin saber siquiera quién se encuentra a cargo de la institución.

GONZALO SARAVIA

“Este año arrancamos con un desafío nuevo. Estaba como vicepresidente del club, y ahora con la destitución del presidente Igarzabal me toca la función de presidir la institución (...) El motivo son los balances no presentados y las ausencias reiteradas a las reuniones que se van llevando adelante, que son obligatorias y que el estatuto plantea, así como el no rendimiento de los fondos que tiene que rendir a la Comisión Directiva”.

JUAN IGARZABAL

“Sigo siendo el presidente del club. Obviamente que salió una versión del otro lado con respecto a la destitución, pero no hay ninguna resolución de Personería Jurídica; es más esa reunión de la que ellos (por la otra parte) hablan en la nota es una reunión nula a la cual nunca hemos sido invitados ni convocados. Desmiento lo que dice Gonzalo Saravia de que se han comunicado con nosotros”.