En el armado del gabinete de Gustavo Valdés se dieron pocas sorpresas, y esto significó que en la mayoría de los ministerios se mantengan los equipos de trabajo. Una de las pocas carteras donde se están produciendo cambios es en la de Turismo, donde hoy asumen dos nuevos subsecretarios.

Su flamante titular, Cristian Piris, encabezará a partir de las 11 un acto formal donde Pedro Gerardo Cassani (h) asumirá formalmente como subsecretario de Turismo, y Klaus Bernardo Liebig como subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas.

Al respecto de su designación, el licenciado en Comercialización Liebig mencionó que hace 25 años trabaja en lo referido al turismo rural y turismo de pesca en el sector privado.

“Fue un llamado que me alegró mucho, me apasiona el turismo ya que desde los 12 años recibo turistas y conozco a quienes visitan la provincia”, dijo.

“Ahora tengo la oportunidad de trabajar en el sector público haciendo esto que me encanta. Tengo todas las ganas, el tiempo y energía para dedicarme de lleno en estos cuatro años y poder dejar algo en Corrientes, aportando desde mis conocimientos”, reflejó.

Cabe recordar que desde el jueves 28 de diciembre el ministro de Turismo Cristian Piris puso en funciones a ambos, pero recién hoy se llevará adelante el acto formal de asunción.

Los flamantes funcionarios provinciales se presentaron entonces ante el titular de la cartera turística para notificarse de dicha designación y ponerse a disposición para iniciar la tarea que será encomendada por parte del ministro. De esta forma, Cassani y Liebig tomaron contacto con el personal, acompañados por la directora de Gestión Turística Mirian Mosna, con quien recorrieron las distintas áreas del edificio ubicado en calle 25 de Mayo al 1300.

A diferencia de Turismo, en otras carteras donde también se dieron cambios en la conducción no sucedió lo mismo en sus equipos de trabajo.

En algunas áreas aún no descartan la posibilidad de que concreten cambios, siempre en las segundas o terceras líneas.



Por ejemplo, en el ministerio de Seguridad asumió el ex concejal capitalino Juan José López Desimoni (Partido Popular), y decidió mantener a los secretarios y subsecretarios que ya prestaban sus servicios durante la gestión de Horacio Ortega, que pasó a cumplir funciones en el ministerio de Coordinación.

En ese ámbito fueron ratificados el secretario de Seguridad, Guillermo Weyler, el subsecretario de Seguridad, Luis Bravo y el de Seguridad Ciudadana, Jorge Benítez Sívori.

Por el momento estas son las confirmaciones que se conocieron públicamente, sin que ello represente que serán las únicas.

Cabe recordar que el esperado anuncio del gabinete de Valdés se produjo el viernes previo a su asunción, y en realidad fue una señal de continuidad al darse a conocer que la mayoría de los ministros que estuvieron con Colombi iban a continuar.

Los funcionarios ratificados en su cargos: Enrique Vaz Torres, Juan Carlos Alvarez, Federico Mouliá, Jorge Quintana, Susana Benítez y Jorge Vara (Producción), por el momento no dieron mayores precisiones respecto a posibles cambios de rumbo.

El único recambio justamente se dio en Turismo, donde Cristian Piris asumió en el lugar que ocupaba la arquitecta Inés Presman. En Obras Públicas se sumó Bernardo Rodríguez por Aníbal Godoy (fue como legislador), y después se dio un enroque en Coordinación y Seguridad.

La cifra

2

Son los funcionarios que asumen hoy en el ministerio de Turismo de la Provincia.

El dato

De los 12 ministerios, 7 son conducidos por los mismos funcionarios que formaron parte de la gestión de Colombi. Se produjo un enroque entre las carteras de Seguridad y Coordinación.