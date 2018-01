Desde la Municipalidad de Corrientes confirmaron que el censo al personal se extenderá hasta este viernes y que concluido este proceso, se tomarán decisiones respecto a la situación del personal.

Aunque no se dieron precisiones al respecto, se conoció que un numeroso grupo de Neike Chamigo no cobraron sus salarios porque se está verificando si los mismos prestaban servicio en alguna dependencia.

Consultados por El Litoral, voceros del Frente Gremial municipal, señalaron que siguen de cerca este proceso y sostuvieron que de acuerdo a las conversaciones que mantuvieron con funcionarios, quienes pueden comprobar que prestaban servicio en alguna área municipal, estarán cobrando sus ingresos a partir de la semana que viene.

“La información que se maneja es que muchos que eran cupo, pasaron los últimos meses de la anterior gestión a Neike, lo que representa una irregularidad”, reflejó a este medio el dirigente sindical Walter Gómez.

“El censo comenzó con el pago del aguinaldo, esta gente ya no cobró el aguinaldo y recién ahora salen a reclamar por el sueldo”, advirtió.

Planteó que era necesario que todos los Neike se acerquen a censar, “hay gente que no fue porque no tiene legajo, y todos deberían tener”, agregó.

Por último, señaló que también habría irregulares en algunos casos de contrataciones y pase a planta que están siendo evaluados por los funcionarios municipales.