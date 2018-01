El trámite para un nuevo DNI costará 100 pesos desde hoy

El trámite para realizar el DNI y los pasaportes será más caro desde hoy. El arancel para un nuevo documento pasará de 60 a 100 pesos.

Según el nuevo cuadro tarifario que fue publicado ayer en el Boletín Oficial, la obtención del DNI original, así como sus renovaciones de 5, 8 y 14 años, saldrá 100 pesos a partir de hoy, al igual que la rectificación de datos o su cambio por extravío o deterioro. Asimismo, el trámite en 24 horas de un documento y el exprés que incluye envío a domicilio, tendrán un costo de $1.000 y $1.500 respectivamente.

“El nuevo arancel de DNI costará $100 a partir de mañana (por hoy), para cualquier trámite de DNI. El DNI común estaba $60”, confirmó a Radio Dos el director del Registro Provincial de las Personas de Corrientes, Marcos Amarilla.

Desde el Registro Nacional de las Personas explicaron que “la actualización de la tasa responde a la necesidad de acercar el valor del DNI a su costo de producción, donde el Estado no sólo no obtiene ganancias sobre la tarifa, sino que subsidia más del 50% del mismo”. Al mismo tiempo remarcaron que “las personas que no cuenten con los recursos necesarios para abonarlo quedarán exentas de dicho pago”.